Más de 30 toneladas de basura se recogió de la bahía del Lago Titicaca, durante la V Jornada de Limpieza que se desarrolló en la víspera, y en la que participaron un promedio de 150 personas, además de instituciones públicas y privadas de la ciudad.





El jefe del Programa Especial Bahía del Lago Titicaca, Ruben Vilca Huayapa, indicó que emprendieron la actividad para darle una mejor imagen al principal atractivo turístico de la Ciudad Lacustre.

Según informó, se recorrió gran parte de la avenida Costanera, donde se llevó a cabo la limpieza. Uno de los objetivos de la actividad fue concientizar a los pobladores de la Ciudad Lacustre, de modo que cuiden el medio ambiente.

Tras ello, Vilca Huayapa reveló que en total se recolectó desmonte, escombros, botellas de plástico y otros residuos sólidos, en más de tres volquetes. La actividad, añadió, duró un promedio de tres horas, desde las 9:00 horas.

No obstante, trascendió que no se habría coordinado la actividad con los artesanos del Puerto Muelle de Puno, pues no participaron en la jornada de limpieza de ayer, pese a que siempre están presentes en este tipo de actividades, toda vez que involucra a su centro de trabajo.

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Cuarta Brigada de Montaña, Marina de Guerra del Perú, Jóvenes Unidos por la Seguridad Hídrica, Gobierno Regional Puno, Académia Pre Militar Boinas Verdes, Colegio Mate Santos, entre otros, fueron las entidades que participaron activamente de la acción.

