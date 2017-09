Escribe: Los Andes | Regional - 22 sep 2017





El Fiscal del Tercer Despacho de Investigación Preparatoria, Richard Hancco Soncco, no tuvo reparos en reconocer que llamó “maricas” a los que venían siendo investigados en el juicio del “aimarazo”, en especial a Walter Aduviri Calisaya, quien recibió una sentencia condenatoria por el delito de disturbios.

El a través de su cuenta de Facebook, Hancco Soncco publicó: “El victimizarse, el utilizar a campesinos para llevar como carne de cañón es de maricas; el líder verdadero asume su responsabilidad, de su lucha y si va a la cárcel por sus ideales va con la frente en alto; asimismo, cuando la voluntad de los campesinos se utiliza para candidatear y se recibe dinero de empresas para la campaña, es igual o mas corrupto a los que critica”.

Ayer, en estudios de La Decana Radio, el magistrado reconoció que publicó ese texto en el contexto del juzgamiento a los investigados del proceso llamado “aimarazo”, tomando en cuenta que en ese entonces, por varios días, decenas de pobladores aimaras llegaban hasta Puno para respaldar a Aduviri y a los demás enjuiciados por los hechos del 2011.

“Vemos que todos los procesados por corrupción, todos los delincuentes procesados como Aduviri, siempre tienen la tendencia de que ‘yo soy la víctima’, ‘que me persiguen’, hemos visto en el caso de Iván Flores, ‘yo soy la víctima’, vemos a Gregorio Santos diciendo que ‘el sistema me persigue’”, señaló Ancco, añadiendo que esta es una tara que no debe existir.

Sin embargo, dijo que ha retirado ese comentario de su cuenta de Facebook, para no generar mayor debate; sin embargo, sentó su posición argumentando que muchos usan las huelgas para embanderarse políticamente.

Richard Hancco expresó, finalmente, que ha sido invitado por el partido político Democracia Directa para ser precandidato al gobierno regional, aunque aún evalúa el tema. De su lado, el coordinador regional de esa organización política en la región Puno, Hermes Cauna, dijo que pedirán explicaciones de por qué el fiscal se expresó de esa forma.

“También podría ser cobarde, ineficiencia, obviamente es así, y no sé por qué la pregunta después de casi seis meses”

RICHARD HANCCO

FISCAL