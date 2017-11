Escribe: Los Andes | Regional - 17:08h





En el marco de la Semana de Representación parlamentaria, el congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, estuvo presente en la reunión de rondas campesinas del distrito de Nuñoa (Melgar), para conocer "in situ" el informe presentado ante los dirigentes comunales, sobre los trabajos de exploración del proyecto minero Santo Domingo de la empresa MINSUR.

"El informe no nos ayuda mucho, no se especifica que minerales piensan encontrar y explotar, pero por lo que suponemos -dando lectura- sería el estaño, y falta mencionar los efectos contaminantes y alternativas de procesos, pues no queremos que ocurra lo mismo que las zonas mineras de Huancavelica y Pasco, donde ayer fueron pastos y zonas ganaderas, luego la actividad minera se acabó y no dejo nada", dijo el parlamentario puneño.

Quintanilla Chacón, cuestionó el hecho que el informe no contenga la responsabilidad social a cargo de la empresa minera, cuando deje de laborar; tampoco se detalla el volumen del mineral a explotar ni durante cuantos años, harán efectivas sus labores y plazos.

"No se informa sobre el área de influencia en distritos y comunidades afectadas o no, una vez iniciados los trabajos, es decir, queremos saber las consecuencias negativas y positivas que van a traer y el como van a remediarlas, necesitamos más explicación e información", explicó durante su intervención ante los ronderos y autoridades locales presentes.

En el reservorio del barrio de Lequechani del distrito de Nuñoa, lugar de la reunión, el legislador en todo momento en su alocución, puso como ejemplo lo ocurrido con otras zonas del país, donde empresas mineras han trabajado, explotado y luego se han ido, olvidándose de la remediacion ambiental.

"La minería moderna debe corregir los errores del pasado, por eso existe por parte de la empresa, la obligación de informar por ejemplo sobre el uso de las aguas, y aquí en el informe no hay nada al respecto; donde antes hubo pastos y ganado, ahora quedan paramos, y esperamos que en Tacna y Moquegua no ocurra lo mismo o igual que en el centro del país; aquí en Puno, no deseamos que la empresa minera trabaje y se vaya, aquí son bienvenidas las inversiones, pero con responsabilidad", precisó.

En la presentación del informe estuvieron presentes el alcalde distrital Héctor Yucra Tapara, según informó el Presidente de las Rondas Campesinas de Nuñoa Percy Quispe Barragán, además de Guadalupe Manzaneda Peralta, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, la Prefecta de la región Perpétua Taca, acompañada del Prefecto Provincial de Melgar Aníbal Ramos Nina, y el prefecto distrital Rubén De la Cruz.