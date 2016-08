Escribe: José Luis Velásquez Garambel | Sociedad - 05:49h





La Universidad Nacional del Altiplano, desde la Ley de su apertura como Universidad de Puno en 1856, hasta la actualidad, ha desarrollado aspectos académicos, sociales, culturales y económicos en la región.

Actualmente tiene la finalidad de formar profesionales calificados, proporcionando a la sociedad los resultados de la investigación científica y tecnológica a través de la proyección social y extensión universitaria, buscando además la revaloración cultural y el desarrollo sostenido de la región y del país.

La Universidad Nacional del Altiplano ha llevado a cabo proyectos y obras para promover una calidad educativa, lo que viene materializándose a través de la acreditación de las diferentes carreras profesionales; acreditaciones que la ponen en tapete y en vitrina a nivel nacional, siendo la Universidad con los mejores estándares en el nivel público. Estos trabajos se reflejan en las últimas tres gestiones (las lideradas por Lucio Ávila, Edgardo Pineda y Porfirio Enríquez), y se centran en el crecimiento y modernización de la infraestructura universitaria con una perspectiva de largo plazo, el tránsito hacia la calidad y la internacionalización.

Son variadas las líneas de trabajo que sugiere nuestra universidad; por un lado, la búsqueda de calidad a través de los mecanismos de acreditación y certificación de calidad; por el otro, la construcción y ampliación de espacios que ayuden a los logros académicos y de investigación iniciada en los dos períodos citados.

El crecimiento de la UNAP es innegable. Con más de 36 escuelas profesionales, se tiene albergado a más de 18 mil estudiantes de los estratos más humildes y esforzados de toda pluralidad geográfica de la región Puno y, en otros casos, son extranjeros que han escogido a esta casa superior de estudios como un recinto de estudio e investigación.

Las buenas labores universitarias requerían de las edificaciones modernas y ambientadas exclusivamente para actividades de la comunidad universitaria y de la población en general. Las mismas que se han venido efectuando agresivamente en el período del Rector Lucio Ávila y de sus Vicerrectores, los doctores Edgardo Pineda Quispe y Germán Yabar Pilco.

Obras como la Ampliación de la escuela profesional de Ciencias Contables y la Ampliación de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, así como de los Pabellones Nuevos para la escuela profesional de Turismo, Economía, Arquitectura, Educación Física, Mecánica Eléctrica, Administración, la remodelación del Auditorio Magno, los diversos laboratorios, el centro de mega convenciones, el edificio de 15 pisos, el hospital universitario, el estadio, así como las otras obras, son verdaderos espacios de interacción académica y cultural en el interior de la Ciudad Universitaria y en los Centros de Investigación.

El Parque de las Aguas es no solo un atractivo para toda la sociedad puneña, sino que da realce a la belleza arquitectónica de la universidad, promoviendo el valor por lo artístico. No podemos dejar de mencionar el funcionamiento de la Piscina Universitaria, que ha tenido gran acogida en la población puneña, no solo por los espacios amplios y recreativos que posee, sino por el cuidado y procesamiento del agua que se usa en sus instalaciones.

Nadie puede negar que la Universidad Nacional del Altiplano ha logrado uno de los avances más notorios en la mejora de su infraestructura a nivel nacional, y lo ha hecho gracias a sus autoridades; este crecimiento se ve hoy a punto de coronarse con las certificaciones de calidad, acreditaciones y reconocimientos que ha merecido como el otorgado por el Ministerio de Cultura (Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana) y el otorgado recientemente por el Banco Central de Reserva de Bolivia y por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, así como las diferentes participaciones en las ferias internacionales del libro y en las actividades culturales que ha propiciado como la Primera Feria del Libro de Puno. Eso es innegable, así como el arduo trabajo que muestran las actuales autoridades, como su Rector, el doctor Porfirio Enríquez, y sus vicerrectores, los doctores Rogelio Flores Franco y Wenceslao Medina.

Asimismo, en los últimos meses se ha elaborado un informe sobre el avance de Acreditación de diversas facultades, en el que se abordan los temas que plantea el CINEACE en la actualidad. El trabajo de la Oficina de Acreditación Universitaria va más allá y evalúa estos informes educativos desde el punto de vista del rendimiento, la equidad y la calidad, además de ver su relación con la investigación como eje primordial, por algo es la primera Universidad Pública en lograr el máximo de acreditaciones a nivel nacional; estos son logros que hay que aplaudir sin mezquindades.

Al igual que su preocupación en los presupuestos, es importante para esta institución la competitividad de sus estudiantes y su contribución social.

Para promover aún más la calidad educativa, el Vicerrectorado de Investigación de nuestra Universidad promueve a través de concursos para docentes las publicaciones de sus investigaciones en diferentes áreas de estudio, estas publicaciones demuestran el reconocimiento que se tiene para los docentes preocupados en este aspecto tan importante de la formación profesional, integrando además sistemas como ALICIA y toda una revolución en la implementación de los sistemas del VRI. Lo propio viene efectuando el vicerrectorado académico, a través del seguimiento y control de la calidad educativa. Con todo esto ingresamos a una nueva etapa de la universidad pública a nivel nacional.

Esto se ve en el panorama de la universidad pública. Hoy en día la Universidad Nacional del Altiplano es un gran referente en el sistema público, por ello cabe seguir trabajando y seguir sumando esfuerzos para lograr un posicionamiento a nivel internacional, a través de convenios con entidades nacionales e internacionales.

Estos son los beneficios de la extensión de los estudios universitarios que lograrán un verdadero posicionamiento, puesto que iniciar con la investigación en aulas preparará a los estudiantes para su incidencia en la actividad académica fuera de los claustros de la UNAP, con el fin de reducir las debilidades y fortalecer y aprovechar las oportunidades que posee nuestra universidad.

Identificarnos como una de las universidades con mayor capacidad investigadora y concentrar a estudiantes y docentes investigadores, y poner en marcha medidas que permitan mejorar la competencia intelectual, serán iniciativas fructíferas que deben establecerse como marcos políticos de la primera casa de estudios de la región Puno.

Son 160 años desde su creación, durante todos estos años mucha agua ha corrido bajo el puente, han pasado largas décadas con profunda postración; sin embargo, nadie puede negar que la Universidad Nacional del Altiplano ha contribuido al desarrollo regional, que está cumpliendo con uno de los objetivos para la que fue creada, y reaperturada: estar al servicio del pueblo; así lo viene haciendo, engrandeciendo a Puno. Esa debe ser la única misión: lograr el desarrollo de nuestra región.

FELIZ 160 AÑOS DE CREACIÓN AL ALMA MATER DE NUESTRA REGIÓN.