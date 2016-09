Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Sociedad - 18:23h

«Haciendo una síntesis de todas estas aportaciones podemos afirmar, en primer lugar, que si en la Iglesia existe un Derecho, éste nace precisamente del hecho de que, por voluntad de Jesús, la Iglesia es comunión y comunidad de bautizados, convocados por el anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos, en la que deben verificarse una serie de derechos y deberes que surgen, no como algo extrínseco al ser de la Iglesia, sino de su misma naturaleza y finalidad, y cuyo ejercicio debe coordinarse con el bien común y con los derechos de los demás. La autoridad en la Iglesia, como creadora de un auténtico derecho, tiene la misión principal de conjugar los intereses de la comunidad en la que nacemos y vivimos la fe, con los intereses personales de los bautizados, mediante la creación y protección del bien común eclesial». Derecho Canónico. I: el derecho del pueblo de Dios. Univ. Salamanca.



La abierta discrepancia entre la teología y la ciencia es un dilema de nunca acabar. Mientras que las sociedades estamos luchando por el equilibrio de oportunidades entre varones y mujeres, en algunas sociedades con ideologías retrógradas y narcisistas continúan los embates a favor del sexismo, entendiendo que la igualdad de oportunidades es un criterio sesgado; por ello, en los sistemas teológicos del mundo las mujeres son simplemente acompañantes sin derecho alguno a acceder a cargos de supremacía, aunque «Jesús es consciente de ser enviado por Dios para presentar y dar cumplimiento, en su verdadero sentido, exigencia y obligatoriedad a la ley del Antiguo Testamento, en cuanto manifestación de la voluntad de Dios, frente a la compleja y dispar interpretación de los escribas, los fariseos y los maestros de la Ley que la equiparaban a la “tradición de los ancianos” y exigían su cumplimiento literal dejando en un segundo plano la actitud interna», que en su oportunidad significó una gran afrenta al pensamiento teológico, a tal punto de erizar las conciencias de los fariseos y saduceos contra la propia vida del “Hijo del Hombre”.

Sinceramente, creemos que existen disparidades insalvables entre los jerarcas teologales y las diferentes confesiones religiosas, con los preceptos implantados en la Revolución Francesa, donde la igualdad es uno de los criterios fundamentales que hoy se propugna desde la Organizaciones de las Naciones Unidas y las Cortes Supranacionales, donde el criterio de género es un ordenamiento tácito y formal, aunque siempre existen gobiernos que tratan de no valorar los principales postulados de la igualdad de género, inclusión social y equidad de oportunidades. En consecuencia, en nuestra patria existe una peculiaridad soterrada y que linda con el derecho, porque el principal representante de la iglesia católica (primado del Perú) no pierde tiempo de maltratar al género femenino y sin pudor alguno vocifera insensateces que por el momento no tienen respuesta efectiva y legal por parte de organismos especializados, puesto que se podría emplazar ante el órgano jurisdiccional pertinente contra este cardenal, que dicho sea de paso siempre tiene la soberbia en sus labios y el fuego en su lengua.

El comportamiento en extremo cruel contra los pobladores originarios del continente “andino” a manos de los “curas” de la época invasiva y colonización, fue un hito que nunca más puede ser repetido, por esta razón es que de una vez por todas las organizaciones de mujeres y entidades que a diario reclaman el respeto al sexo “débil” y que subrepticiamente un primado eclesial lanza epítetos lascivos, lacerantes y denigrantes contra la mujer. Esto debe y tiene que emplazarse ante el órgano jurisdiccional pertinente, porque esos exabruptos no deberían ser tolerados por muy primado que se sienta. Frases como “las mujeres se ponen en el escaparate”, “hay unas ministras respondonas”, etc., no buscan la unidad ni dentro de la iglesia ni fuera de ella, entendiendo que en los fueros eclesiales, las monjas y mujeres dedicadas a Dios y sus santos, no tienen mayores aspiraciones dentro de la jerarquía organizacional, por ello están sometidas siempre como peones de última generación y casi sin derecho a nada. Aunque en las memorables formas de catequizar de Jesús, siempre trató a todos y todas como una sola unidad.

En un mundo donde las diferentes formas de discriminación están proscritas, donde la propia génesis de la Iglesia Católica se basa en los lineamientos apostólicos instaurados por Jesús, donde la buena y prolífica palabra de Dios es para mantener encendido la llama de la buena nueva, y que todos los seres humanos somos depositarios de la herencia divina de Dios, no puede ni debe haber dislates que ofendan la conciencia y el ímpetu de desarrollo de las mujeres. Al respecto, en la cultura andina, desde las primitivas culturas hasta nuestros días (comunidades campesinas originarias y nativas) existe el culto y reconocimiento a todos los elementos de la naturaleza; el hijo del Sol fue el Inca, pero la gracia y fertilidad era y es propiedad fundamental de la Tierra (Tayta Inti, Mama Pacha – Padre Sol y Madre Tierra), en su cosmovisión andina, los naturales dieron igualdad de responsabilidades al varón y a la dama, por ser parte de la unidad y no de la desunión, pero con la invasión española, esta concepción innata se trastocó y la supremacía de Dios -y por lo tanto del varón- fue implantada, llevando a la ignominia a la mujer.

Entonces en el Perú tenemos un Cardenal díscolo y parecido a un “pirañita” del Callao, porque la misión de este representante de la Iglesia Católica es la de predicar en todas partes la palabra del Señor, llevar la doctrina que dispone el ministerio episcopal conforme a la iglesia universal y es un derecho reservado e indelegable, puesto que su jerarquía así lo contempla, siendo un pastor de la iglesia dentro de su jurisdicción, siempre debe velar por la unidad de criterio existencial de sus súbditos y creyentes, tal conforme está ocurriendo con las obras y acciones que trasluce el actual Papa, quien renunció a toda opulencia y en sus discursos casi siempre dedica un tiempo a consolar al necesitado y defender sus derechos, recibe y bendice a personas de todo el mundo, a tal punto de pedir como casi rogando que los sacerdotes “no deben cobrar por un oficio religioso” y siempre la palabra de Dios tiene que ser sanador y empático con los fieles creyentes. Reconoció la labor indesmayable de la Madre Teresa de Calcuta y por si fuera poco se unió con otros líderes de confesiones religiosas para orar en un solo recinto, un cambio de actitud de un Papa con legado franciscano.

Si Jesús fue un liberador de la palabra de Dios, luchando ideológicamente contra los decrépitos leguleyos, hoy lo que debe hacer el católico de a pie, es reaccionar ante dislates paranoicos de sus representantes católicos, esta declaración tergiversa la unidad de la iglesia y sus postulados, el Nuevo Testamento es una abierta locomoción de la autoridad constituida de la divinidad. El origen de la religión católica es Jesús y esa buena nueva, actualmente la catequesis se tiene que enfrentar a problemas de la indiferencia religiosa y la falta de fe en Dios. Para la mayoría es el final de toda expresión religiosa; o el divorcio entre fe y vida, fe y cultura, donde para algunos el cristianismo es socialmente irrelevante y culturalmente extraño. Pero con la vorágine social, la tansculturalizacion, el eurocentrismo y la cosmovisión andina, siempre habrá y existe un tiempo para pensar en algo divino, ya sea con un padre nuestro o un credo, un llamado a la protección de algún “apu” tutelar o el consuelo que da un sacerdote en su parroquia. Por lo tanto, creemos que ya colmó la paciencia de los católicos las constantes afrentas al ser humano por parte del primado de la iglesia católica y es hora de que se piense en una forma de sanción, porque la ley y el control de convencionalidad así lo exigen.