Según la Dirección Regional de Trabajo, solo cuatro personas con discapacidad están laborando en alguna entidad privada.





Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará este domingo próximo, Yoni Fernández Herrera, directora de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRIPE), abordó la problemática que vienen sopesando las personas con discapacidad en las diversas empresas de la región Puno.

En primer lugar, precisó los graves problemas que esta comunidad afronta para acceder a diversos puestos de trabajo en Puno. “Las empresas no dan esas facilidades a las personas con discapacidad, lo que ellos piden son personas que no tengan ninguna discapacidad o profesionales”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que según el último reporte del INEI en la Región de Puno, las personas con discapacidad ascienden a 81 mil, 62% de las cuales no fueron a una escuela y ya son personas mayores. De ellas, el 8% tiene primaria y el 12% secundaria, y solo el 2% ha estudiado carrera técnica y/o universitaria.

“Conseguir un empleo es una de las dificultades más grandes que tienen los discapacitados, actualmente solo cuatro personas con discapacidad están trabajando en empresas y solo obtienen una remuneración de salario mínimo”, informó Fernández Herrera.

Aunque los pedidos de las empresas hacia la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo han aumentado, los términos de referencias son muy altos. “Nuestras personas con discapacidad no pueden acceder a esos puestos laborales, porque las empresas piden profesionales y nuestras personas con discapacidad no cuentan con título profesional” finalizó.