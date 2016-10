Escribe: Pablo Najarro Carnero | Sociedad - 11:46h

La ocasión es, que Los Andes reactivado y lanzado de nuevo a la brega, ha cumplido diez años. No es fácil hacer periodismo y del bueno. La noticia constructiva, la que busca ser parte de la vida de una realidad como nuestra región, no es casi siempre entendida. Se busca más la prensa sensacionalista, la teñida de tinta roja. Hemos asistido los puneños a una década de esfuerzos por llevar pensamiento y libertad, reflexión crítica y creadora a través de la tinta del Decano de nuestra prensa regional, Los Andes.

Preclaros hombres de la intelectualidad puneña como el maestro José Antonio Encinas, Emilio Romero Padilla, Carlos Dante Nava, Mateo Jaica, Lisandro Luna, Federico More, Alejandro Peralta, y tantos más, han plasmado en sus líneas el sentir de un Puno que quieren y es el alma del altiplano.

No ha sido fácil el caminar de Los Andes. Lo económico es siempre en la vida intelectual el óbice para crear, para construir. Ya no hay mecenas en estos tiempos. A capa y espada ha sabido mantenerse en la brega. Pudo desaparecer hasta hace no poco. Pero siempre hay hombres que sienten esta tierra, que la aman y dan hasta la última gota por ella. Debo mencionar, pues lo he visto, el esfuerzo denodado de Rene Vilca Calderón por volver a Los Andes cual ave fénix, a la vida y al corazón de Puno. La historia del altiplano no creo que olvide este esfuerzo. Muchos, bajo la égida de René Calderón, le pusieron su alma, sus malas noches, con la esperanza de que al plasmar vida en la sangre de la tinta, regaban las mentes y los corazones de cada puneño que abría sus hojas y podía alimentar de sus letras, el sentimiento por esta tierra.

Desde hace no poco, el sacar una edición Dominical recogiendo y proponiendo artículos extraídos de mentes preclaras del Perú como de fuera, para el análisis y la reflexión, es un esfuerzo siempre extenuante intelectualmente. Chacchandolo, rumiándolo hasta sentir que habla y sabe dulce. Es a no dudarlo material obligado y de lectura para el puneño que se precie de leído.

Se me ha hecho necesario y obligado, al llegar a esta década del camino, escribir estas líneas sobre Los Andes. Hay una larga tradición y espíritu que recorre sus hojas. Cada una de sus ediciones ha ido sin duda, dejando huellas en el camino. Hay que seguir andando, pues como decía Machado “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar”.

Ojalá siga Los Andes, el esfuerzo quijotesco de vencer los malos molinos de viento que quieren dejarnos siempre ignorantes y a merced de descastados y apátridas que no quieren un Puno, un Perú con la frente en alto y mirando al desarrollo. Ojala su tinta no se seque y que hayan siempre audaces que no le teman al desdén de la ignorancia y tengan siempre el talante de alzarse con orgullo sobre el gélido viento de nuestra tierra y de corazones también fríos que no aman esta tierra. Puno, Los Andes y su gente, están más allá del destino que ojalá continúe muchos años más.