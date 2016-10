Escribe: Alexander Calcina | Sociedad - 10:14h





El presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones Populares de Puno (CUBUPP), Darío Maquera Maquera, indicó, que el problema de la delimitación de barrios que se tiene actualmente se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

“En el año 2015 nosotros habíamos pedido con un documento a la Municipalidad Provincial de Puno para que hagan la delimitación respectiva de los barrios, pero las autoridades hacían caso omiso, ahora con esto de la revocatoria recién vienen trabajando”, mencionó Maquera Maquera.

Asimismo, dijo que la delimitación de los barrios debería de acelerarse ya que la ciudad de Puno cuenta con más 180 barrios aproximadamente y solo 81 son reconocidos, “Para hablar de delimitación debería registrarse a los barrios que faltan, como van a delimitar a barrios que no están reconocidos”.

“Parece que no hay un trabajo serio por parte de la Municipalidad, la delimitación es un proceso que se debe seguir, en esta gestión hay funcionarios que no saben lo que hacen, no hay profesionales que conozcan el tema por ejemplo el gerente de Desarrollo Urbano, nosotros no sabemos sobre su experiencia profesional”, finalizó.