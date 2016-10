Escribe: Los Andes | Sociedad - 00:30h





Un grupo de profesionales de las Red de Salud de Huancané y Puno se constituyeron a las instalaciones de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno, denunciando una serie de irregularidades en el proceso de nombramientos.

En esta oportunidad, los manifestantes solicitaron a las autoridades que se verifique lo que viene sucediendo dentro de esa institución, asimismo, pidieron que se realice un control interno para que verifiquen las irregularidades dentro de la referida entidad.

Una de las afectadas es Gloria Mariluz Estefanero Mamani, quien dijo que bajo la resolución del 2015 estaría nombrada, pero hasta el momento solo percibe el sueldo como personal contratado; y no les explican las razones.

“Nosotros no nos podemos callar frente a estos actos de corrupción que está ocurriendo en la DIRESA estamos trabajando como nombrados pero nos pagan como contratados y ahora para callarnos sacan otra resolución donde salgo como nombrada de nuevo”, comentó.

Por otro lado, Mirian Rocío Gómez Quiñonez, manifestó sentirse indignada; “primero me dan una resolución para que me restituyan pero luego emiten otra resolución en calidad de nulidad, con esto me están sacando de la lista de nombramiento, la DIRESA no está respetando la lista de prelación”.

Ambas profesionales exigieron a las autoridades del sector salud para que pueda darles una explicación de estos hechos, que lamentablemente están empañando los procesos de nombramiento que se realizan al interior de la Diresa.

20 profesionales del sector salud a nivel de la región, incluso fueron al consejo regional para pedir explicaciones.