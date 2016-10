Escribe: Los Andes | Sociedad - 11:53h

Su profesor de colegio lo apodó “Prins” porque participaba en las actuaciones que se realizaban en el colegio y en la banda de música.





Desde que empezara en la movida cumbiambera, Jaime Chamorro “Prins” ha sabido hacerse querer, tal vez porque no le gusta encasillarse con sus proyectos. “Si a uno no le sale un proyecto, no tiene por qué desmoralizarse, tiene que reprogramarse e insistir con otro”, dice.

Y agrega: “Lo más importante es tenerse uno mismo confianza, además que ‘quien la sigue la consigue’”. Chamorro, quien es expareja de la conocida modelo Deysi Araujo, nació en Cerro de Pasco, pero radica hoy en Lima.

Este destacado artista, es preciso mencionar, cuenta con una masiva aceptación en Bolivia, gustando mucho su canción “Por qué serás así”. Algo que lo caracteriza, también, es su vestuario, que es a lo “Rocky Balboa”: Botines y short blanquirrojo, guantes rojos y el torso desnudo.

“La forma de vestirme así ocurrió en Bolivia; al poco tiempo del problema legal que tuvieran los hermanos Yaipén en dicho país, la misma empresaria me contrató. Los amigos bolivianos estaban muy molestos. Ello me dio mucho coraje y decidí salir al escenario tapado con una bata color rojo y blanco y unos guantes rojos de boxeo. Todos se quedaron sorprendidos”, revela.

NUEVA PRODUCCIÓN

Según dicen las malas lenguas, Jaime Chamorro habría quedado “flechado” por Stefany Aguilar en Bolivia, tras una presentación que compartieron. Así las cosas, estará grabando con ella los videoclips de sus dos nuevos temas: “Lloro por ti” y “Te extraño”, en Juliaca.

Al consultarle sobre su relación con la boliviana Stefany Aguilar, Chamorro dijo: “Ella es una bella persona, que ya cualquiera quisiera estar con ella, pero el amor no se obliga, nace entre dos seres”.