Todo puneño se siente orgulloso de participar con su mejor traje en la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Igualmente, todo carolino se siente orgulloso de la calidad educativa forjada en las aulas carolinas, la cual tiene como el más preciado atuendo que llevará en la festividad de la vida.

Parece un sueño el estar celebrando las Bodas de Oro de nuestro egreso de las aulas carolinas; en verdad han pasado 50 años desde que por última vez estuvimos juntos en el almuerzo que nos ofrecieron nuestros padrinos, en lo que era el comedor del internado, de nuestra querida G. U. E. San Carlos, a fines del año 1966, en plena adolescencia: llenos de vida, aspiraciones, sueños y esperanzas.

Hoy nos reencontramos sabiendo que en este largo tiempo hubo seguramente una diversidad de oportunidades, riesgos y decisiones que marcaron la ruta de nuestras vidas. Pero todo ello sin duda matizado por los conocimientos, habilidades y valores aprendidos en las aulas carolinas.

Al conmemorar las Bodas de Oro de la promoción “José Carlos Mariátegui” y recordar el claustro carolino, permítanme ingresar al bosque del tiempo para arrancar algunas hojas del recuerdo de nuestra permanencia en las aulas carolinas.

Esto permite cruzar el puente de la vida para ofrecer un mensaje con dos componentes:

1° Una profunda emotividad y el nostálgico sentimiento que conlleva evocar el claustro carolino, luego de cincuenta años, y

2° La objetividad que el momento exige a manera de evaluación de lo que hicimos luego de salir de nuestra querida Unidad.

Para todos los integrantes de la Promoción “José Carlos Mariátegui”, nuestra estadía como estudiantes de la G.U.E. San Carlos significa haber vivido el momento más preciado de nuestra adolescencia porque fueron cinco años de aprendizaje profundo de lo que con orgullo podemos denominar “cultura Carolina”.

Aprendizaje en plena etapa de la adolescencia, cuando el cerebro y el espíritu ansían nutrirse de la sabiduría de los profesores para desenvolvernos en el seno de la sociedad.

Es menester manifestar públicamente nuestro reconocimiento a todos nuestros profesores de aquel entonces, desde los profesores Jorge Salazar Gonzales y José Quevedo Oblitas, directores del nuestro colegio, y hasta el “Gordito Herrera”, portero en ese entonces; pero vale la pena mencionar los nombres de algunos profesores que dejaron huella en nuestra vida: Juan Valero y Adolfo Condori, profesores de Matemática; Humberto Aza, profesor de Educación Cívica; Augusto Robles, de Historia Universal; Miguel Valdivia, de Literatura; y al profesor Vela, encargado del curso de Trabajo Manual; así como a Leonor Rosado y Enrique Uría, profesores de Inglés; Francisco Montoya, profesor de Dibujo; Eligio Ramos, de Educación Premilitar; Eduardo Cuba, de educación física; Alfonso Pineda, regente de nuestro colegio; y finalmente a Humberto Ortiz y Damián Salas, auxiliares de educación.

Este espléndido equipo contribuyó sustantivamente al desarrollo de nuestras capacidades intelectuales así como a la orientación para el logro de nuestras aspiraciones educativas y laborales.

Desde esta perspectiva, debemos manifestar que en este Templo de la cultura Carolina aprendimos en esencia cinco hechos relevantes:

1) Los profesores de matemática nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar, dividir y regla de tres, y con estas operaciones resolvimos muchos problemas en la vida cotidiana.

2) El reconocimiento por parte de nuestro profesor de Historia Universal permitió profundizar la lectura de anécdotas, y estas motivaron la valoración de la trascendencia de la iniciativa para la superación personal así como para el logro de las aspiraciones colectivas, como la lucha por la libertad, que es el mejor legado de la Revolución Francesa.

3) Los profesores de inglés motivaron nuestro interés por la cultura universal y el aprendizaje de idiomas. Como homenaje a ambos profesores debo manifestar que hablo un poco de inglés, un poco de francés, un poco de portugués, un poco de quechua, un poco de aymara y un poco de español.

4) Los profesores de Trabajo Manual dieron muestras palpables de una acción productiva caracterizada por lo que en la actualidad es la innovación y creatividad científico tecnológica.

5) Finalmente, los profesores de Historia del Perú y de Literatura nos inculcaron el amor por la lectura; este último, particularmente, nos hizo comprender la belleza de la combinación de palabras y entender la literatura y los textos escolares como la mejor muestra del arte de escribir.

Hoy parte de mi vida la dedico justamente a escribir y enseñar como docente universitario, especialmente en Estudios de Maestría y Doctorado en diferentes Universidades del Sur del Perú; ejercicio intelectual que me llena de satisfacción plena al vivir la sensación de sentirme una especie de embajador de la cultura carolina.

Pero hay algo importante que todos aprendimos de la cultura Carolina, con los nobles ideales que el ímpetu juvenil nos llevó a pensar en la necesidad de transformar el mundo, así como las expectativas de seguir estudios superiores y hacer viable nuestro desarrollo personal.

Aprendimos a amar lo nuestro, empezando por amar a nuestra legendaria G.U.E. San Carlos. Este es un hecho de suma trascendencia en la vida de un escolar porque implica también aprender a amarnos a nosotros mismos para ser dignos representantes de la cultura carolina y luego convertirnos en ciudadanos responsables.

Esta perspectiva la empezamos a forjar en este bendito templo del saber; es precisamente en este entorno cultural que iniciamos la decisión de constituirnos en hombres de bien y ciudadanos eficientes; es aquí donde sentimos el imperioso compromiso de convertirnos en capital humano para contribuir de manera eficaz y eficiente al desarrollo de nuestro bello y querido Perú.

Ahora bien, más allá de estos resultados satisfactorios y yendo a lo trascendente en la formación humana, es en este templo de la cultura Carolina donde aprendimos hechos altamente significativos para la vida, como el cultivo de la puntualidad, la responsabilidad, la solidaridad, la perseverancia, y adquirimos una sólida base para el desarrollo de nuestra capacidad reflexiva.

Pero la inserción ciudadana en la sociedad no es homogénea y sin duda que para cada integrante de nuestra promoción la vida fue diferente; en tanto esta nos ofreció oportunidades y también retos. Tanto así que seguramente hemos conocido el éxito, la derrota, y confrontado conflictos de distinta naturaleza, mientras que para otros su vida se truncó, pues hoy sentimos su ausencia; pero sin duda alguna que nunca perdimos la esperanza y así superamos todo lo negativo que se puede encontrar en la vida.

Queridos compañeros de la promoción “José Carlos Mariátegui”, afortunadamente somos como un pequeño pero hermoso bosque lleno de vida que ha germinado de la semilla sembrada en las aulas carolinas.

La promoción “José Carlos Mariátegui” es uno de los productos de esta formación Carolina; somos un grupo de ciudadanos que seguimos cumpliendo el noble rol de ser padres de familia y, de otro lado, somos recurso humano altamente capacitado que hemos y seguimos laborando en cumplimiento del sagrado deber de contribuir al desarrollo de nuestro amado Perú.

Profesores, personal administrativo y de servicios, estudiantes y padres de familia, es indispensable tener presente que la gran tarea carolina de seguir construyendo el prestigio de la G. U. E. San Carlos es nuestra.

Debemos tener la convicción que la responsabilidad del desarrollo de nuestra querida unidad recae en nuestros hombros.

En síntesis, la globalización nos muestra que la gran tarea es estudiar hoy en las aulas carolinas para laborar mañana no solo en el ámbito local sino en todo lugar; esto implica formarnos para ser ciudadanos del mundo.

Finalmente, nuestro mensaje a los carolinos de hoy y mañana.

a) A los estudiantes, los invitamos a seguir aprendiendo de manera eficiente, a romper y superar el peor yugo de la humanidad, como es la ignorancia. Tomando al inmortal Albert Einstein podemos afirmar que para todo carolino “el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”.

b) A los profesores, nuestra invocación para que sigan la senda del éxito, a seguir avanzando de manera sostenida en la noble tarea de enseñar a pensar, recuerden siempre que el maestro carolino es como la luz divina que ilumina el camino de sus discípulos.

c) Al profesor Simón Rodríguez Cruz, actual director carolino, nuestra invocación para que siga liderando creativamente el proceso educativo de modo que el prestigio carolino siga su tendencia creciente para mantener a nuestro querido colegio en la cúspide del desarrollo educativo; recuerde igualmente que “el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad” (Warren Bennis).

Por esto y mucho más, G.U.E. San Carlos: ¡Loor a ti: cuna y emblema del pensamiento carolino! ¡Loor a ti: sagrado templo de la cultura carolina!