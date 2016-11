Escribe: BBC | Sociedad - 00:08h

La más grande de las redes sociales está haciendo más dinero que nunca y, si eres su usuario, puedes saber en promedio cuánto de ese éxito se debe a ti.

Sólo entre julio y setiembre de 2016, los ingresos de Facebook superaron los US$7.000 millones, según hizo público la empresa.

Una cifra tan formidable que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso de Facebook supera el Producto Interno Bruto de más de 40 países.

A la compañía fundada por Mark Zuckerberg, en cambio, le bastaron tres meses para alcanzarla.

La razón de estas multimillonarias ganancias no es ningún secreto: sus usuarios.

El creciente número de quienes usan Facebook se traduce en potenciales clientes para las compañías que compran espacios en la red social para publicitarse.

Según la web Statista, especializada en bases de datos, durante julio y septiembre Facebook alcanzó los 1.790 millones de usuarios activos.

Esa cifra equivale casi a la cuarta parte de la población mundial.

¿Cuánto gana Facebook contigo?

Si dividimos los ingresos trimestrales de la red social por el número de quienes la usan obtenemos US$4,01.

Este monto representa el promedio mundial de lo que ganó Facebook con cada uno de sus usuarios en ese período.

Si proyectamos esta cifra a un año obtenemos US$16,04, que es lo que tú le estarías ayudando a Facebook a ganar en 12 meses.

Este monto representa un incremento significativo frente a los US$11,88 del año anterior.

En otras palabras, los usuarios de Facebook no sólo están aumentando sino que cada uno resulta más valioso.

Sin embargo, el valor económico de quienes usan la red social varía geográficamente de acuerdo a los ingresos publicitarios en cada región.

Según los balances hechos públicos por Facebook, entre julio y septiembre cada usuario de Estados Unidos y Canadá representó US$15,65 mientras que en Europa el promedio fue de US$4,72.

En el "resto del mundo" (excluyendo Asia-Pacífico) el promedio trimestral fue de US$1,21 por usuario.

Publicidad multimillonaria

De los US$7.000 millones de ingresos que Facebook anunció, US$6.820 millones corresponden a publicidad.

Y de esa publicidad, según detalla el diario inglés The Telegraph, el 84% son anuncios diseñados para ser vistos en celulares.

Esto no es casualidad. Se estima que el 90% de quienes tienen Facebook lo revisan en sus celulares.

"Tuvimos otro buen trimestre", comentó esta semana Mark Zuckerberg al publicar los resultados económicos de su compañía.

¿Y por qué cada vez más empresas anuncian a través de Facebook?

Porque lo que ofrece la red social es la posibilidad de dirigirse a públicos muy específicos, segmentados por edades, sexo, nivel de estudios, trabajo e incluso pasatiempos.

Al abrir una cuenta en la red social, como parte del contrato de usuario, aceptamos que nuestra información personal sea usada de esa manera.

Todo aquello que posteamos le permite a la red social conocer nuestras costumbres y gustos como consumidores y es eso justamente lo que ofrece a los anunciantes.

Es por eso que, si te gusta viajar, seguramente tu muro de Facebook tiene publicidad de compañías aéreas o si eres estudiante tal vez sea común que veas anuncios de marcas de computadoras.

¿Debería pagarnos Facebook?

Los descomunales ingresos de la red social han motivado esta pregunta: ¿habría que cobrarle a Facebook?

Si nuestra información personal es vital para la publicidad que vende Facebook, más de uno se pregunta si los usuarios merecen una compensación.

"La mayor innovación de Facebook no es la red social, sino el habernos convencido de dar mucha información personal a cambio de casi nada", señala Tim Wu, profesor de derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York.

"Si fuéramos inteligentes con respecto a esta contabilidad, le pediríamos a Facebook que nos pagara", sostiene Wu en la revista The New Yorker.

En su libro "¿Quién es dueño del futuro?", el escritor e informático estadounidense Jaron Lanier concluye algo similar.

Para él, la información personal es como el trabajo: no se gasta si la das, pero si no te dan nada a cambio no estás recibiendo lo que mereces.

Antes de acceder a Facebook, debajo de los recuadros en donde debes de escribir tu contraseña, quizá hayas notado la palabra "Registrarte".

A continuación hay una frase: "Es gratis y lo será siempre".

Aunque para los especialistas citados, los usuarios de Facebook sí le pagamos con nuestra información personal.

Y es esa información la moneda de cambio que hace rentable el multimillonario modelo de negocios del gigante de las redes sociales.