Escribe: Los Andes | Sociedad - 00:38h

El mal sonido e iluminación que hubo en la Serenata por el 348 aniversario de la ciudad de Puno convirtieron lo que iba a ser una noche prometedora en un completo desastre. Así lo denunciaron, al menos, artistas de la talla de Vanessa y los Reyes del sur, Pelo de Ambrosio, Candela, entre otros.

Como se sabe, más de tres mil personas bailaban en la serenata que se desarrolló en las instalaciones del cuartel “Manco Capac” (increíblemente en la parte alta, donde no había garantías de seguridad), cuando de pronto empezó a fallar el sonido y la iluminación, opacando el espectáculo.

Todos pensaban que esto iba ser solucionado a la brevedad, pero no fue así; al contrario, empeoró más: la gente empezó a reclamar, los integrantes de la agrupación “Chela Ban” hicieron hasta lo imposible por sobreponerse al problema, sin embargo poco pudieron hacer.

Así, cuando Vanessa y los Reyes del Sur subieron al escenario, el evento comenzó a decaer. La hija predilecta de Puno, ayudada por sus acompañantes, intentaron también salvar la situación, pero nada mejoró.

Tal fue el desastre, que al final de su show, Vanessa sostuvo: “Nos sentimos muy felices de haber estado en este gran aniversario de Puno y me siento feliz con el cariño del público que aún me lleva en sus corazones; pero es algo muy penoso que algunos equipos de sonido no sepan diferenciar entre lo profesional y sus asuntos personales”.

Y añadió: “¿Quiénes fueron los responsables de contratar a la empresa encargada del sonido e iluminación para la Serenata? ¿Qué criterios tomaron para ello? Hago sentir mi molestia, ya que ustedes, público maravilloso, se merecen todo el respeto del mundo”.

Quien también hizo sentir su incomodidad con este problema fue uno de los más importantes empresarios de la región, Alberto Salazar, de ALSA Producciones, que representa a Vanessa y a Los Puntos del Amor.

“Qué pena y falta de profesionalismo de parte de algunos propietarios de equipos de sonido, en este caso del señor Justo Luis, de Sonido Kumbre y Sonido Luchin, que se alucinan lo máximo y creen hacer lo que les da la gana: apagar o bajar volumen a los artistas que están en plena actuación”, aseveró, agregando después:

Asimismo, el conocido “Pelo de Ambrosio” no pudo soportar este mal trabajo, y recortó su presentación, bajándose en poco tiempo del escenario. Sus declaraciones fueron tan fuertes que resultan impublicables.

Lo mismo hicieron los integrantes de la Orquesta Candela, quienes solo interpretaron unas cuantas canciones y decidieron también retirarse. Así las cosas, fue una noche para el olvido.