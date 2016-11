Escribe: Los Andes | Sociedad - 10:04h





“Dulce Floricielo” continúa adelante con su exitosa carrera musical, pese a las trabas que le ponen. Recientemente estuvo presentándose en el aniversario del “Lobo y su Sociedad Privada”, evento organizado por Fundo Cabrerias, siendo muy aplaudida.

“Ya estoy acostumbrada a los buenos y malos comentarios. Yo sigo adelante, con el apoyo y respaldo del público, quienes cuando me reconocen en la calle me dicen ‘continúa adelante’. Yo seguiré cantándoles con todo mi corazón… La música la llevo en mis venas”, afirma.

Lidia Aracayo Mamani, nombre real de “Dulce Floricielo”, siempre está acompañada de su mánager Hernán Condori, quien está detrás de todas las actividades, conformando una verdadera “Dupla de Oro”.

“Él fue quien me apoyó mucho (Hernán Condori), en el momento tal vez más difícil de mi carrera musical y seguiremos trabajando junto a mi agrupación ‘Los Invasores del Escenario’, hasta donde podamos llegar. Actualmente estamos abocados con nuestra última producción y nuevos temas que ya se vienen”, dijo la bella artista.

SUS INICIOS

“Yo empecé cantando chicha en diferentes grupos, luego canté cumbia. Siempre me decían que cantaba bien la música chicha y el folklore; por mi propia elección me decidí por el folklore y jamás me arrepentiré de haberlo preferido”, dice hoy Dulce Floricielo.

Cabe indicar que, cuando subió al escenario en el evento organizado por Fundo Cabrerias, todos los asistentes repetían una y otra vez: “Te amamos, te queremos”, mientras ella les agradecía tales gestos, cantándoles con inmensa emoción.