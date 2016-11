Escribe: José Luis Ayala | Sociedad - 08:11h





La convocatoria realizada por la doctora Elizabeth Monasterios, al Simposio Internacional en referencia Gamaliel Churata y desarrollo de las epistemias en la era de globalización, marcará un hito histórico. Con el auspicio de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), así como el apoyo de académicos como Ariel C. Armony, Sccot J. Morgenstern y Jerome Blanche, el evento alcanzó no solo los objetivos propuestos, sino que además permitió saber que Gamaliel Churata es, sin duda, uno de los más importantes escritores latinoamericanos del siglo XX.

Expusieron nuevas investigaciones, hallazgos y reflexiones, calificados churatistas como Marco Thomas Bosshard, Meritxell Hernando Marsal, Maya Aguiluz Ibargüen, Helena Usandizaga, José Luis Velásquez Garambel, Jorge Coronado, José Luis Ayala, Juan Zevallos, Paúl Guillén, Magnolia Itzel Ortiz, César Romero Fernández, Jairo Hoyos y Riccardo Badini. Se pudo comprobar que Churata ahora pertenece a los académicos, quienes seguramente permitirán la llegada de los nuevos lectores.

La presencia de Amarat Peralta Gallardo, el único hijo vivo de Gamaliel Churata, le dio al simposio un marcado sentido humano por los hechos que relató. Amarat acompañó a su padre cuando regresó al Perú, invitado para que trabajara en CORPUNO. Antes de tomar en Huaqui el barco que lo llevaría a Puno, le dijo: “Mira hijo, tú eres testigo, llegué a Bolivia sin un centavo y de aquí no llevo nada, tampoco ni un centavo. Nadie podrá decir que me enriquecí porque sería una afrenta”. Amarat es ahora quien guarda algunos originales de Churata.

Hasta ahora se han escrito muchos textos valiosos en referencia a Churata; sin embargo, el simposio de Pittsburgh establece una marcada diferencia. Churata está situado en la academia y es explicado, analizado, estudiado desde distintas disciplinas a las ciencias sociales. La epistemia es un marcado es una disciplina para situar y conseguir una explicación de conocimientos exactos. Así, los investigadores tratan de analizar el contenido de los libros para situarlos en el tiempo y avance de las ciencias sociales.

Entonces, bien podríamos decir que han surgido churatólogos, churatologistas, churatianos, churatistas, churatagistas, churataloganianos, churantólogos, churatasofianos, churatasofistas, churatatratadistas, etc., etc. Y en hora buena. Sin embargo, falta la concurrencia de churatistas que conozcan bien el aymara y el quechua. No es raro por eso que en algunas reflexiones haya errores conceptuales debido al desconocimiento de estos idiomas. La afirmación de que puede leer y trabajar a Churata con la ayuda de diccionarios tiene sus riesgos. Entonces, los churatistas del futuro tendrán que dominar el quechua y el aymara, si quieren explicar a Churata “desde de célula”.

Pero los estudios churatianos a cargo de académicos respecto a “El pez de oro” y “Resurrección de los muertos”, no establecen verdades inamovibles, inmanentes, definitivos y menos eternos. Todo está en movimiento y nada es definitivo. Hay muchos temas que se desarrollarán en el futuro. Por ejemplo, Churata y la novela total. No cabe duda que se adelantó a Raúl Roa Bastos, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, para citar solo algunos novelistas que intentaron escribir una novela total. Churata se propuso desarrollar un proyecto más importante, escribir una enciclopedia del conocimiento humano de su tiempo. Falta un asedio a la destrucción y reconstrucción de los géneros literarios, un trabajo relativo a pluridisciplinalidad churatiana, a la lexolinguístca, saberes andinos, etc., etc.

¿Es posible establecer una relación literaria entre Gabriel García Márquez y Gamaliel Churata? Por supuesto, ambos escritores se propusieron revelar lo real maravilloso desde sus propias perspectivas. Se trata de dos mundos distantes pero con las mismas raíces históricas, de un universo en permanente conflicto y búsqueda de un destino propio. En ambos escritores se produce un proceso reflexivo respecto a la condición humana y sus alucinantes realidades. Los personajes de García Márquez provienen de la realidad mágica, los de Churata de la cosmogonía y realidad recreada.

En fin, ahora Gamaliel Churata ya no es un desterrado en su propia patria. Ha logrado vencer al tiempo letal y a quienes se propusieron inferirle un daño más allá de la muerte. Tuvo que soportar un injusto destierro de treinta años en La Paz (Bolivia), vivió de lo que escribía y nunca pudo comprar una casa para vivir en la vejez. Cuando regresó al Perú fue agredido y maltratado. No obstante, logró vencer a todas las adversidades. Por eso, Elizabeth Monasterios tendrá un lugar en la memoria de nuestro pueblo agradecido.

Precisamente en su libro Vanguardia plebeya del Titicaca, al referirse a la escritura de Churata, la escritora boliviana dice: “Más que una declaración de enemistad con los Andes del fututo o una expresión de racismo o esencialismo, la escritura de Churata proponía una radical re-conceptualización del deber ser de nuestra literaturas y las estructuras cognitivas de nuestro pensamiento crítico. Invitaba Churata a pensar que la Bolivia a mediados del siglo XX constituía una modernidad que estéticamente no podía producirse sentido pleno, porque la determinaba una incapacidad de conocer y expresar al mundo en su totalidad conflictiva” 1

Lo que ahora falta es recuperar cinco libros inéditos de Gamaliel Churata y editarlos. Se trata de un asunto grave que no se sabe en qué terminará, es un reclamo establecido por Estrella y su hermano Amarat. Si se recuperan esos textos, Churata tendrá un lugar de mayor jerarquía como escritor total. Pero si no son devueltos, ya se sabe quiénes hicieron posible que estos textos desaparezcan. Las pruebas presentadas son contundentes. No obstante, habrá que tener fe en que finalmente se pueda leer Churata en otros textos esenciales como monumentales.