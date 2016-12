Escribe: Los Andes | Sociedad - 09:24h

La muerte de tres ciudadanos a causa de la conflictividad social, en los primeros meses de gobierno de Kuczynski; la situación de los pueblos indígenas afectados por los derrames de petróleo en la Amazonia o el archivo definitivo -realizado por el Ministerio Público- del caso de denuncias por esterilizaciones forzadas; son situaciones de vulneración de derechos humanos que se han registrado en este año y que son parte del análisis que realiza Ana Maria Vidal, Secretaria Ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuando analiza la situación de los derecho humanos en el Perú.

¿Cuál es el balance de la situación de los derechos humanos en el Perú durante el 2016?

El balance no es muy positivo, porque todavía tememos varias afectaciones que no han sido resueltas y tenemos una estructura estatal que no sirve para proteger los derechos humanos. En el caso de la violencia contra la mujer, se ha podido apreciar una movilización que sacó a la luz pública un problema álgido que sufrimos las mujeres en el día a día, en todas sus modalidades. Y aunque desde el Estado hubo un intento de responder, aunque sin eficacia, porque no tenemos instituciones fuertes que resguarden los derecho fundamentales de las personas. También lo hemos visto en las elecciones, donde casi gana la candidata Fujimori que tenía un equipo que no ofrecía garantías a los derechos humanos y del otro lado las elecciones nos dejaron como resultado un Congreso de la República con mayoría fujimorista que está derrumbando la institucionalidad.

¿Se puede decir que hay situaciones donde hubo retrocesos en tema de respeto de los derechos humanos, como el caso de acceso a justicia de las mujeres que fueron esterilizadas forzosamente?

Si entramos a ver cada uno de los temas, podemos hablar de retrocesos como en el caso de las mujeres afectadas por estas esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori y que aún no pueden hallar justicia. Y el acceso a la justicia y las trabas que se ponen a este caso ponen en evidencia la forma como los derechos de las mujeres están siendo vulnerados.

En el caso de las poblaciones indígenas, ¿cuál es su apreciación sobre el respeto de sus derechos?

En las poblaciones indígenas vemos todo el desastre ambiental por los derrames de petróleo, que viene de años atrás. Lo que ha venido a poner el dedo en la llaga es que si bien Petroperú había aceptado que estos derrames son producto de la corrosión y mal estado de los ductos, porque hay resoluciones de OEFA y de instancia técnicas que lo reconocen, el discurso después de cambio de gobierno, con el anterior presidente de Petroperú, buscaba culpar a los pueblos indígenas como si fueran responsables de su etnocidio y se ha dicho que están asesinando a sus propios hijos y a su propia gente.

¿Al parecer la poca claridad son respecto a la gestión de conflictos ha producido nuevas vulneraciones a los derechos humanos?

Pensamos que cesaría la cantidad muertes en protestas sociales con el cambio de gobierno, porque en el gobierno anterior murieron más de 50 personas por el uso abusivo de las fuerza. Estamos hablando de peruanos y peruanas muertos, a quienes el Estado mató por relaciones y contratos perversas con empresas extractivas, que hacen que las fuerzas del orden que están para servirnos y velar por la seguridad del país defiendan los intereses de las empresas mineras y extractivas. Y esos convenios no son públicos a pesar de que el viceministro lo prometió, pero hasta el momento no hay nada.

No sabemos qué cantidad de dinero entra a las arcas de la policía, a qué cuentas y no se sabe en qué se gasta. Entones, la policía no recibe órdenes de su comando sino de las empresas. Este tipo de accionar, pensábamos que iba cesar y que no habría más muerte; pero, este gobierno ya tiene tres muertes en su haber por uso abusivo de la fuerza y esperemos que no se incremente, porque el estado está para proteger a la ciudadanía y no para violentar sus derechos y matarlos.

¿Se ha avanzado en el acceso a justicia de las víctimas del conflicto armado interno?

Hubo avances importantes en materia de reparaciones y hay un buen intento; pero falta todo el tema de justicia, porque un país que no acceda a justicia, que no se sepa qué paso con sus ciudadanas y ciudadanas, por qué se les mató, nunca se va a reconciliar. En el Registro Único de Víctimas tenemos 5 mil mujeres inscritas por violencia sexual y lo que sorprende es que hasta ahora no haya sentencias condenatorias y no se reconoce que fue una política sistemática de violación y se está considerando como delito común a la violación sexual. Asimismo tenemos que el 90% de las víctimas de violación de derechos humanos hasta ahora no tiene defensa civil pública del estado.

De otro lado tenemos a militaras que han sido dio acusados y sentenciados por perpetrar matanzas a quienes el Estado les ha pagado defensa privada. Los casos judicializados de lesa humanidad se extienden, porque el Ministerio de Defensa no entrega toda la información sobre los presuntos perpetradores de violación de derechos humanos.

¿Considera que fue un avance la aprobación de la ley de búsqueda de desaparecidos?

No hay duda que un punto importante fue la aprobación de búsqueda de la necesidad de emprender una política de ubicación de personas desaparecidas y exhumar restos humanos, por razones humanitarias y no esperar que se abra un proceso judicial. Pero lo que no está claro es sobre cuando se empieza con la implementación de la ley.

¿Cree que el gobierno de Kuczynski tiene claridad para promover el respeto irrestricto de los derechos humanos?

Le falta darse cuenta que debe trabajar con la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, porque ellas trabajan con las victimas afectadas por violaciones. Si no escucha y solo oye a otros actores, no tendrá la película completa y es un gobierno que necesitamos que tenga la versión de todos los actores, sobre todo de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Por ejemplo las personas de la comunidad GTBI están siendo vulneradas, discriminadas e ignoradas, por ello es un buen punto que la Ministra de Justicia haya dicho que en el plan de derechos humanos incluirá los derechos de esta población. Pero para la defensa de los derechos humanos y protegerlos, no necesitamos solo del trabajo del Ejecutivo, sino de todo el Estado. Y ahora tenemos un Congreso que no tiene un afán de proteger los derechos fundamentales.