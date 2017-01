Escribe: Abidán Omar Arispe | Sociedad - 08:25h

Los aswanqharis están de fiesta. Una de las manifestaciones culturales más grandes de la zona norte de Puno, la “Festividad Octava del Niño Jesús”, se viene desarrollando en la provincia de Azángaro desde fines de diciembre. Ayer se realizó la parada de veneración y hoy es el concurso.





El reverendo padre Salvador Apaza Flores, con una solemnidad que acaso provoque singularmente la “Festividad Octava del Niño Jesús”, resaltó que la fe de los devotos crece de forma exponencial. “Hace ocho años participaban diez conjuntos, ahora participan dieciocho, porque saben que él es muy milagroso. A esta festividad llegan comitivas desde diversas partes de la región y el país y se planifica todo el año a partir del 06 de enero”, añadió.

Por su parte, el presidente de la comisión organizadora de la comuna, Wilber Cari Chuquitarqui, dijo que existe un evidente crecimiento cada año, poniendo como ejemplo que en esta edición se han aumentado dos agrupaciones: “Confraternidad Poderosa Tunantada Niño Jesús” y “Confraternidad Caporales Niño Jesús”. Otro detalle que llama poderosamente la atención, agregó, es el incremento de danzarines en los conjuntos.

Este año, verbigracia, la morenada “Tierra Prócer” participará con novecientos danzarines y cinco bandas; el presidente del conjunto, Edwin Ortiz Justo, dijo que “este año cumplimos 25 años, y el esfuerzo de sacar adelante al conjunto es por devoción al niño Jesús. Nos hemos preparado mucho para volver a ser campeones como el año pasado”.

BANDAS DE LUJO

El sábado se realizó el concurso de bandas de músicos, y el primer lugar fue ocupado por “La Grande” de Puno; en el segundo lugar, ratificando su calidad interpretativa, quedó “Real Majestad” de Juliaca. Ambas bandas acompañan a la morenada “Tierra Prócer”. En promedio en la festividad participan 30 agrupaciones musicales.

DANZANDO 1.5 KM

Hoy se realiza la denominada “Gran parada folklórica y concurso”. Desde las 10 de la mañana, los dieciocho conjuntos abarrotarán las calles principales de la ciudad, y tendrán que recorrer 1.5 kilómetros danzando. Inicia en el cruce de los jirones Alfonso Ugarte y Azángaro, rodeará la plaza “San Bernardo” y de armas, luego las calles Tacna, Lizando Luna y finalizará en la avenida Próceres.

INCENTIVOS

Este año la Municipalidad Provincial de Azángaro destinó un presupuesto de 96 mil soles para los gastos de organización y para la entrega de incentivos a los conjuntos participantes, que recibirán un monto de 2 mil 500 soles. Esta entrega se realizará el 3 de enero, en la ceremonia de premiación.

ASILLO PRESENTE

En esta importante festividad también participan algunos distritos, como Asillo, de donde llegaron el “Conjunto grupo de arte Sikuris 18 de diciembre”, el “Centro de expresión cultural Sikuris Q’ori Marka de Asillo” y “Confraternidad Virgen de la Estrella Caporales COVIDES”. También está presente el conjunto “Sikuris Sangre Viva de Santiago de Pupuja”.

SECTOR PRIVADO NO APOYÓ

El presidente de la comisión de alferados, Gregorio Mayta Mamani, se mostró indignado porque las empresas privadas no dieron ningún aporte. “Me indigna que las empresas privadas, ya sean empresas de celulares, financieras y otras, no nos hayan apoyado en nada. Nosotros no queremos dinero, sino la difusión de la festividad para que lleguen a Azángaro más visitantes”, sentenció.

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA PARADA Y CONCURSO

1. Conjunto Grupo de Arte Sikuris 18 de diciembre de Asillo.

2. Centro de expresión Cultural Sikuris Q’ori Marka Asillo.

3. Sikuris Sangre Viva de Santiago de Pupuja

4. Confraternidad Virgen de la Estrella Caporales Covides

5. Poderosa y Espectacular Morenada del barrio Alianza

6. Club Social Cultural Deportivo Morenada “Hierba Joven”

7. Conjunto de Sikuris Sangre Indomable

8. Confraternidad Poderosa Tunantada Niño Jesús

9. Confraternidad Folklórica Los Tinkus del barrio Ezequiel Urviola

10. Fabulosa y espectacular morenada Tierra Prócer del barrio Vilcapaza

11. Poderosa y Única Morenada Ñandú

12. Confraternidad Zamponistas Juventud Vilcapaza

13. Caporales Niño Jesús Azángaro

14. Espectacular Confraternidad Diablada Lizandro Luna

15. Morenada Centro Folklórico Azángaro

16. Conjunto Folklórico Los Tinkus del barrio Revolución

17. Club Cultural Kullahuada Virgen de la Asunción

18. Poderosa y Única Confraternidad Wacawaca del barrio Cultural Puente

19. Morenada Sentimiento Azangarino del barrio Magisterial