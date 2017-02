Es una pena de que el Concurso y la Veneración en honor a la Virgen Candelaria se lleve a si de esa manera, en primer lugar el Alcalde de la Municipalidad no debe de dar en concesión a empresas que no son del lugar para el armado Más » de palcos la venta de sitios pasaban los S/. 40.00 soles el 1/2 metro por que ni siquiera es un metro, y cuanto cantidad recaudan y cuanto queda para la Comision de dicha actividad, segundo en los tiempos anteriores personas que querian espectar la parada cogian sus sitios nadies les fastidiaba ahora los serenos por parte de la municipalidad te botan y ahora en aelante laMunicipalidad empezo concesionar les gusto la plata y por ellos son capas de concesionar toda las callles y no pasa nada, en mi opinio la muncipalidad no debe concesionar para armado de palcos el quien quiere puede coger su sitio y cuidar por que a donde va ese fondo que recaudad, si para la festividad de la Virgen destinan montos considerables tanto la municipalidad, Gobierno Regional y la Feredacion, este espectaculo es para las personas que tienen Direnero pagan lo que quieren y los que no tienen a veces personas de menor recurso no tienen derecho de espectar que pena