Escribe: ERNESTO TENEMBAUM | Sociedad - 15:35h

Hace muchos años, el general Juan Domingo Perón (Q.E.P.D.) dijo: "Los peronistas son como los gatos. Si gritamos, nuestros enemigos creen que nos estamos peleando, cuando en realidad nos estamos reproduciendo". Quienes conocen la historia del peronismo saben que las cosas no fueron tan sencillas: a veces, los gatos gritaban mientras se descerrajaban a tiros y, otras veces, aullaban de goce, de disfrute multiplicador. En cualquier caso, es curiosa la manera en que los gatos aparecen, una y otra vez, en el folklore político local. En 1983, después de una derrota electoral, un sindicalista peronista dijo: "El peronismo va a renacer como el Gato Felix". Quiso referirse, claro, al Ave Fénix pero, ¿qué más da? Ahora, sus adversarios llaman Gato al presidente Mauricio Macri. #Macrigato, escriben en Twitter. En el argot nacional, gato no es solamente alguien que grita mientras llega al orgasmo o uno que tiene siete vidas: también se podría definir como el que te traiciona, te apuñala por la espalda.

Mañana, la conflictividad social y política argentina alcanzará el clímax. Mañana, por ejemplo, deberían empezar las clases. Pero eso no ocurrirá, ya que el gremio docente decretó un paro de 48 horas por mejores salarios. Por ello, los docentes marcharán hacia la Casa Rosada. El martes, segundo día de paro de maestros, todos los sindicatos del país realizarán una masiva marcha contra Macri. El miércoles, los gremios estatales anunciaron que se adherirán al paro mundial convocado por el Día Internacional de la Mujer, entre ellos los maestros. Mientras tanto, organizaciones sociales diversas han interrumpido el tránsito en puntos neurálgicos de la capital varias veces en estos días. Y los sindicatos peronistas anunciaron que, de no torcerse el rumbo económico —y no se torcerá—, irán al paro general. Por si fuera poco, 15 diputados peronistas, seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner, firmaron un pedido de juicio político contra Mauricio Macri, es decir, reclamaron que se fuera del poder. Entre los firmantes figura el presidente del Partido Justicialista, o sea, del peronismo.

Hay dos visiones extremas sobre el conflicto que se avecina. Una de ellas, la oficialista, sostiene que Macri está por enfrentar el clásico proceso de desestabilización que se ha puesto en marcha cada vez que, desde el regreso de la democracia en 1983, ha existido un presidente no peronista. Los sindicatos golpean en nombre de la justicia social, para que luego los políticos propios lleguen al poder y se roben, así dicen en la Casa Rosada, hasta las canillas. Eso le ocurrió a los dos presidentes no peronistas de las últimas décadas, que enfrentaron una conflictividad gremial muy agresiva, hasta que debieron entregar el poder antes de tiempo. La otra versión extrema de lo que ocurre, la opositora, sostiene que la Argentina está gobernada por un gobierno de ricos y para ricos, que puso en marcha un plan de ajuste que aumenta la pobreza y la desocupación y que, por lo tanto, la reacción sindical no es partidaria, sino que obedece a una simple lógica de autodefensa.