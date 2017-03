Escribe: Los Andes | Sociedad - 01:57h

Distrito no cuenta con vías pavimentas a los accesos de los centros poblados, comunidades y parcialidades, además que hay deficiencias en el servicio de agua potable.

El agua potable, que es un recurso primordial y fundamental para la sobrevivencia del ser humano, no llega eficientemente al distrito de Caracoto (San Román), por lo que los pobladores de este sector tienen que consumir el líquido elemento de un “ojo de agua”.

En tanto, los pobladores que se encuentran en las comunidades y parcialidades del distrito, elaboran pozos para extraer el líquido del subsuelo, sin considerar si el recurso es apto para el consumo humano o no.

El subprefecto del distrito de Caracoto, Isaac Quispe Cruz, indicó que en el 2014 se ejecutó el proyecto SAVA, que benefició a un centro poblado del distrito; asimismo, mencionó que ese proyecto fue dejado ejecutado por la anterior gestión y culminado por la actual, pero después no se emprendieron nuevos proyectos.

Además, manifestó que la autoridad edil del distrito no ha desarrollado trabajos en beneficio de toda su población, ya que las calles aledañas a la casa municipal se encuentran deterioradas, y ello no sería lo único, ya que las vías de acceso a los centros poblados, comunidades y parcialidades, no se encuentran pavimentadas. Otra las carencias, dijo, es que no cuentan con un botadero de residuos sólidos.

Expresó que este es un problema grave, ya que al no contar con un botadero, no se sabe dónde dejar los residuos sólidos; además, mencionó que en muchas oportunidades se habrían dejado estos residuos regados por lugares alejados al propio distrito o en ocasiones fueron quemados, para no permitir su aglomeración.

Quispe Cruz señaló que este no sería el único problema que se presentó en el distrito, sino que también, aprovechando la oscuridad de la noche, la Municipalidad de San Román trasladó montículos de basura al distrito de Caracoto, causando gran incomodidad en la población, que tuvo que realizar un pronunciamiento en rechazo al actuar de la autoridad.

“Los montículos de basura fueron regados a las espaldas del centro educativo del distrito, además en las vías de la carretera que se encuentra en plenos trabajos, causando una mala imagen al distrito, por lo que tuvimos que reunirnos, población y autoridades, para realizar un pronunciamiento en rechazo al actuar del alcalde sanromino”, dijo el subprefecto.

TEMAS LIMÍTROFES

El subprefecto del distrito informó que los pobladores de la urbanización Satélite, ubicada a las espaldas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, prefieren realizar sus trámites en el distrito de Juliaca; sin embargo, realizan actividades de los programas sociales en Caracoto, buscando un doble interés.

COSTUMBRES

Por otro lado, manifestó que dentro de sus costumbres realizan la fiesta tradicional de la Virgen de las Amarguras, patrona del distrito, que se celebra el 5 de marzo, con algunos cuestionamientos de parte de la Federación de danzas Carnavalescas (FEDAC) de San Román – Juliaca, ya que el concurso desarrollado cada año fue trasladado al distrito de San Miguel, por la expansión de sus calles.

Sin embargo, los pobladores y tenientes gobernadores del distrito no permitieron que se deje de festejar la fiesta en honor a su santa patrona, por lo que organizaron la presentación de danzas con la participación de 43 conjuntos propios de los centros poblados, comunidades y parcialidades.

Otra de las actividades costumbristas se desarrolla el 12 de octubre, con la fiesta de los tenientes gobernadores, donde hacen bailar “al gallo”, el que se convierte en el centro de atracción de toda la población en general; esta costumbre es como una ofrenda a la pachamama.

TURISMO

La presencia de turistas y gente foránea se da con mayor frecuencia en las fiestas de la Virgen de la Amargura, además de que los fines de semana la población de Juliaca llega al distrito como una forma de relajo y distracción de sus familias.

HISTORIA

El distrito de Caracoto fue creado el 2 de mayo de 1870, por el expresidente Ramón Castilla, junto a los distritos de Cabana y Cabanillas; en la actualidad Caracoto cumple 147 años de creación política, con una población de 5 mil habitantes.