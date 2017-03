Escribe: Los Andes | Sociedad - 03:06h





Afligido por su situación y con la esperanza de encontrar justicia, ayer por la mañana el anciano que fue agredido en la cabeza por un cobrador de la Línea 21, el pasado jueves, y cuyo video ha sido visualizado miles de veces en la internet, habló con la prensa.

Afirmó que espera que las autoridades hagan justicia en su caso y que el culpable de su agresión pueda ser sancionado. Julio Álvarez Cahuana (81), obrero de profesión, se presentó la mañana de ayer en la Comisaría Santa Bárbara, lugar en donde su agresión viene siendo investigada.

“A mí ese muchacho no me da cólera. Lo que ha hecho solo me da lástima, porque demuestra que no respeta a nadie”, expresó. “Si así se comporta con un anciano discapacitado, ¿cómo será con niños, mujeres embarazadas? Esos no respetan nada, no les importa nadie y esos de la Línea 21 son siempre así”, sostuvo el anciano, quien mostró un certificado de discapacidad visual y auditiva.

Con respecto al momento de la agresión, el octogenario sostuvo que se dirigía a su domicilio ubicado en el barrio Horacio Zeballos, cuando pagó con una moneda de un sol, recibiendo 20 céntimos de vuelto, lo que inició el reclamo que terminó con la agresión en su contra.

“Yo llegué hasta la final y ahí le exigí al chofer que me pague la curación, pero igual ese señor me quiso agredir, así que me fui a la comisaría y puse la denuncia”, sostuvo.

El anciano, quien presenta un gran hematoma en el ojo derecho (donde recibió el golpe con el codo) y una herida en la cabeza, sostuvo que espera que las autoridades hagan justicia y que su agresor finalmente pague por lo sucedido.