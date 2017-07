Escribe: Los Andes | Sociedad - 12:04h





Multicoop Perú ha abierto ayer viernes al público una nueva agencia financiera en la ciudad de Puno, ampliando su compromiso de asesorar y facilitar la gestión y entregar préstamos ofreciendo a los habitantes puneños un servicio financiero cercano y de máxima calidad.

La nueva agencia se ha aperturado en el jirón Moquegua 165, donde los pobladores que asistieron a esta inauguración expresaron su respaldo a las entidad financiera que a partir de ahora será una nueva alternativa para mejorar el flujo económico.

Por otro lado, tras la inauguración se procedió a desarrollar el sorteo de los S/ 3200 que auspicia Multicoop y lo sortea mediante el diario Los Andes, es así que centenar de lectores se reunieron frente a las instalaciones de la nueva agencia de Multicop Perú.

En la concurrida actividad, seis fueron las personas afortunadas que pudieron llevarse dinero en efectivo. Ellos sin duda, inician con buena suerte el mes patrio. El público que participó en la actividad pudo recibir también premios muy agradables.

“Quiero felicitar al diario Los Andes por estas iniciativas. Me gané un dinero que me va servir de mucho. Me siento muy contenta”, expresó una de las emocionadas ganadoras.

LISTA DE GANADORES SORTEO 30 JUNIO 2017 –PUNO

NOMBRES Y APELLIDOS MONTO

GIOVANA BETZABE MONROY CAZORLA S/ 600.00

ADA AURORA JARA DUEÑAS S/ 400.00

MARIA MAGDALENA PONCE PEREZ S/ 200.00

ADRIANA VARGAS SALAZAR S/ 100.00

JACINTO DARIO CASTRO BANEGAS S/ 100.00

RENAN FELIPE MONROY CAZORLA S/ 100.00

HERÁCLIDES MEDINA NAVARRO S/ 100.00