Escribe: Los Andes | Sociedad - 12:16h





El expresidente central de la plaza San José, Alejandro Paricahua Rosada, cuestionó el olvido de parte del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, pese a que los comerciantes cumplieron con sus derechos de alquiler.

“No tenemos seguridad, hasta cuándo. Mire hemos pagado los alquileres y a cambio nos iban a refaccionar los servicios higiénicos, íbamos a tener presencia de serenazgo o municipales y la mejora del contorno”, remarcó el comerciante.

Asimismo, sostuvo que no están ajenos a un incendio, como el ocurrido en la capital Lima, ya que los días lunes y jueves se ven cerrados por el comercio ambulatorio en las calles. “Ojala que dios no lo quiera, ya que no habría por donde ingresen los bomberos”, agregó Paricahua Rosada.

En la parte final cuestionó la actitud del alcalde con el centro comercial, por los múltiples compromisos adoptados en campaña política, además sostuvo que cualquier problema personalmente los comerciantes tienen que solucionarlo.