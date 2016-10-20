Jueves 20.10.2016 | Actualizado 10:55 (hace 36 mins.)
ORDEN DE PRESENTACIÓN TRAJES LUCES PARADA 2017
1 ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJMAYA
2 CONJUNTO LOS DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA
3 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL “ARCO BLANCO”- PUNO
4 CONJUNTO AUTENTICOS AYARACHIS DE ANTALLA-PALCA
5 ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN PUNO
6 TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO
7 ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA
8 CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO
9 PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA
10 ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE
11 FRATERNIDAD JUVENTUD KULLAHUADA SAN FRANCISCO DE BORJA “RUECAS DE ORO” YUNGUYO
12 CONJUNTO DIABLADA AZOGUINI
13 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO
14 CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO
15 SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
16 SEÑORIAL REYES MORENOS DEL BARRIO MAÑAZO
17 ASOCIACION CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS- PUNO
18 ASOCIACION MORENADA PORTEÑO
19 CONJUNTO FOLKLORICO DEL CLUB JUVENIL ANDINO LA LLAMERADA DE LAMPA
20 AGRUPACION CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA”
21 DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR
22 CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
23 MORENADA CENTRAL GALENO
24 ASOCIACION FOLKLORICA WACA WACA DEL BARRIO SANTA ROSA
25 CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS WAYNA MARKA- HUATASANI
26 ASOCIACION DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA
27 CONJUNTO JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO
28 CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE
29 MORENADA LAYKAKOTA
30 EXPRESION CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL ‘LOS ROSALES ROSASPATA’
31 ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA CENTINELAS DEL ALTIPLANO
32 ASOCIACION FOLKLORICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC
33 GRAN MORENADA SALCEDO
34 CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO
35 SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV
36 CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL- PUNO
37 ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO
38 CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA
39 AGRUPACION SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” – ROSASPATA- HUANCANE
40 CONJUNTO FOLKLORICO “CAPORALES DE LA TUNTUNA MIRAFLORES”
41 REY MORENO LAYKAKOTA
42 DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA
43 CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA
44 ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA- ILAVE
45 CONJUNTO FOLKLORICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA
46 CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO
47 ASOCIACION CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA
48 CONJUNTO FOLKLORICO ” MORENADA AZOGUINI”
49 CONJUNTO “SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO”
50 AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA PARATIA – LAMPA.
51 CONJUNTO ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA “JUPAX”
52 ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP
53 MORENADA HUAJSAPATA
54 ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES LOS AYMARAS -HUANCANE
55 AGRUPACION KULLAHUADA VICTORIA
56 ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA
57 ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN
58 MORENADA CENTRAL PUNO
59 AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE
60 ASOCIACION FOLKLORICA TINKUS “SEÑOR DE MACHALLATA”
61 CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA”
62 ASOCIACION ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA
63 MORENADA SAN MARTIN
64 CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA
65 ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA CAPORALES HUASCAR
66 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
67 FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA
68 ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO
69 ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR
70 ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES VICTORIA
71 FRATERNIDAD FOLKLORICA TOBAS CENTRAL PUNO
72 TRADICIONAL MORENADA MAGISTERIAL
73 CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA ORKAPATA
74 ASOCIACION FOLKLORICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCION DEL BARRIO PORTEÑO
75 CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO
76 MORENADA RICARDO PALMA
77 CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR
78 TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO
79 REY CAPORAL INDEPENDENCIA
¿Cree que Pedro Pablo Kuczynski cumplirá las promesas que le hizo a Puno?