Escribe: Maritza Arcaya Coaquira | Cultural - 00:46h





Mucho se ha discutido e investigado sobre los incas en general y la presencia de dos seres emblemáticos dentro de la historiografía andina. Los íconos andinos de Manco Capac y Mama Ocllo. Las fuentes han sido las crónicas, los estudios arqueológicos y la lingüística andina, lo que ha permitido aclarar algunas dudas permanentes sobre el origen de los incas y de la leyenda o mito de estos dos seres míticos; por cierto, la versión más difundida del mito corresponde a la recogida por el Garcilaso en sus Comentarios Reales, siendo luego transmitida, de generación a generación, por la escuela. A nuestro modesto modo de ver, todo ha sido manipulado por una mentalidad cristiana y colonial. Una visión del mito antropocentrista y los esquemas occidentales, donde el hombre se dedica al trabajo y la mujer a las labores de la casa. La escenificación de la salida de la pareja responde a esta misma lectura escolar, simplificada y garcilasista.

¿Por qué lugar del Titicaca salió la pareja mítica? ¿Realmente fue por Puno? ¿O por otros lugares? ¿Había una ruta definida? ¿Era la ruta del Khapac Ñan? La leyenda o mito corresponde a una explicación de la historia mítica, lo que dan posibilidades hasta mágicas para imaginar diferentes interpretaciones. Sin embargo, hay versiones muy importantes de algunos cronistas que nos dan algunas luces de cuál podría haber sido la ruta de la pareja de Manco Capac y Mama Ocllo. Uno de los cronistas que refiere de una ruta sagrada es Ramos Gavilán, quien sostiene que la ruta del Inca era por Yunguyo-Copacabana, que comunicaba con uno de los adoratorios al Sol más importantes que se ubicaba en la Isla del Sol. Esta afirmación es corroborada por Tom Zuidema, quien en un Quipu ubica el sistema de seques que comunica la Isla del Sol con el Cuzco. No obstante, el Titicaca habría sido explorado por los antiguos tiahuanacos en todos sus extremos desde la cuenca norte hasta el sur, desde Pucará hasta Tiahuanaco, donde se encuentra la puerta del Sol. Hoy se sostiene que las piedras talladas de la puerta del Sol fueron trasladadas vía el lago Titicaca. Las salidas no habrían ocurrido una sola vez sino múltiples, por distintos lugares, incluido Juli, Puno, etc.

Una de las preguntas que sigue inquietando a los investigadores, es la lengua en que ha sido creado el Mito. Hoy, gracias a las investigaciones del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, tenemos la certeza que fue en Puquina. Esta lengua, hoy desaparecida, es la que se hablaba en el antiguo Tiahuanaco hasta el Cuzco. El nombre de Qhapac en puquina quiere decir “todopoderoso”, “noble”. Luego habría sido traducido al uro, callahuaya, aymara, y finalmente al castellano. Por ello se tiene una versión distorsionada del mito y manipulada según la mentalidad de la época.

¿Y cómo vestían Manco Capac y Mama Ocllo? Gracias a los testimonios de Guaman Poma de Ayala y Murua, tenemos ciertas evidencias de la vestimenta Inca. Los dibujos de Guaman Poma muestran a los primeros incas Qollas con una indumentaria con iconografía de la Chakana. Evidencia que muestra la versión compleja de este símbolo que se encuentra codificado en Tiahuanaco y la isla de la Luna; luego persiste de manera simplificada en la iconografía cuzqueña de los incas históricos. No solo habrían llevado ese símbolo sino otros elementos, como la arquitectura que fue perfeccionada en el Cuzco en la fase imperial gracias a una extraordinaria teoría de la piedra. Bryan Bauer sostiene que el maíz cuzqueño procede de la Isla del Sol.

¿Hubo un solo Manco Capac y una sola Mama Ocllo? Esta es una reflexión importante de Jan Seminski, quien en un estudio dedicado a Manco Capac, llamado “De las vidas de inqa Manqu Qhapaq”, sostiene que “en fin, al acabar el trabajo no dudo que Manqu Qhapaq Inqa, rey fundador de la religión imperial y del imperio, realmente existió. Después de él hubo varios Manqu más, idealmente tantos, cuantas épocas describía la imagen en la historia del Tawantin Suyu. El primero de todos los Manqu, Manqu Qhapap Inqa, me parece un personaje perfectamente comparable con otros reyes fundadores de las religiones universales”.