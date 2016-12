Escribe: Los Andes | Deportes - 05:36h





Los partidos para la octava fecha de las liguillas en la Copa Alto Laykakota se programaron para este jueves 8 de diciembre, aprovechando que es un día feriado, con la finalidad de apresurar el gran final del certamen deportivo.

Los vibrantes encuentros empezarán a partir de las 8:00 de la mañana, en la canchita deportiva del mismo barrio, con la participación de 20 equipos que están divididos en dos grupos: A y B. Estos buscarán clasificar a los 8 grandes, donde se definirá al campeón de este tradicional campeonato de la ciudad de Puno.

Uno de los directivos de la comisión organizadora, manifestó que la culminación del campeonato de futsal está previsto para el próximo 18 de diciembre, y que hasta ahora los equipos La Noche, Simplemente Amigos, Íntimos Laykakaota y Rika Layka son los favoritos para llegar a la rueda de los 8 grandes.

PROGRAMACIÓN OCTAVA FECHA FECHA DE LIGUILLAS.

1º 8:00 – Estudiantes VS Somos Santa Rosa

2º 8.50 – Amanecer VS La Noche

3º 9:40 – Pesadilla Civil VS Rika Layka

4º 10.30 – Íntimos Laykakota VS Los Engreídos OK

5º 11:20 – Lubricentro Cesar VS Los Domingueros

6º 12:10 - C.D. FIE VS Caucadores

7º 1:00 – Japs VS Talleres Jhoncito

8º 1:50 - Auto Gas Centauro VS Los Del Barrio

9º 2:40 - Los Amigos Servicentro VS Desvelados

10º 3.30 - LDA Perú Profundo VS Simplemente Amigos