Escribe: Los Andes | Deportes - 08:34h

El campeonato de la Copa Perú 2017, en nuestra región, se vivió con innúmeras emociones, esas que solo el deporte rey es capaz de engendrar en multitudes. No obstante, evidenció también las ambiciones personales, ya sea de tinte político o de otros aspectos, de diversos personajes, quienes coludidos incluso con las autoridades deportivas, pretendieron pasar por encima de los reglamentos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Estas acciones irregulares, que fácilmente pueden enmarcarse como los actuados de una mafia, se notaron descaradamente cuando se conocieron a los cuatro grandes de la región: Credicoop San Román, Alfonso Ugarte, Sien Carabaya y Estudiantes Puno, equipos que lograron pasar al cuadrangular final de la Etapa Departamental de la Copa Perú.

Estos clubes iniciaron su lucha por clasificar a la Etapa Nacional de este importante certamen el pasado miércoles 09 de agosto, cuando jugaron la primera fecha del cuadrangular final.

Según los aficionados del buen fútbol, fue entonces que se notó que los hermanos Percy y Roger Saya Tapara, así como Genaro Medina, presidente del club Estudiantes Puno, y Héctor Salas Chahuares, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Puno, comenzaron a hacer notar sus oscuros pactos.

Esto, principalmente por los malos manejos del directorio de la Liga Departamental de Fútbol de Puno, lo que finalmente explotó el viernes 25 de agosto, al permitir y dar la potestad a los delegados de los cuatro grandes de elegir a los dos clasificados a Etapa la Nacional, habiendo ya un reglamento para estos casos de la Copa Perú.

En este cuadrangular, solo Credicoop San Román, Alfonso Ugarte y Sien Carabaya tenían las posibilidades de clasificar, pues en la última fecha de esta fase, los tres equipos sumaron 11 unidades en la tabla, es decir, un triple empate.

Sin embargo, las presuntas intenciones de los hermanos Saya Tapara apuntaban a eliminar a como dé lugar a uno de sus contendores más fuertes: el Credicoop San Román, de modo que Alfonso Ugarte y Sien Carabaya aseguren su clasificación.

Estudiantes Puno no tenía posibilidad de clasificar, puesto que no tenía ningún partido ganado, y terminó en la tabla incluso con -3 puntos. Y es que, en la última fecha, el domingo 27 de agosto, no se presentaron a jugar contra el cuadro financiero, revelando lo bochornoso del arreglo entre los personajes antes citados.

Desde un principio se habló de las irregularidades con la que se desarrolló el certamen de la Copa Perú. Prueba de ello es que Héctor Salas Chahuares, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Puno, junto a su directiva, decidió no hacer el respetar el reglamento de la Copa Perú.

Esto se demostró fehacientemente cuando, en la primera fase de la Etapa Departamental, Sport Collao presentó un reclamo exigiendo el cumplimiento del reglamento de la FPF, a fin de pasar a la rueda de los 8 grandes, pues tenía mejor diferencia de gol que sus eventuales contendientes; no obstante, se buscó la forma de sacarlos de carrera.

Se decidió que juegue un partido extra con UDE Los Próceres de Azángaro (con el que tenía el conflicto de la diferencia de goles), el cual se definió en la tanda de penales, donde todo les salió mal.

Luego de ello, en la fase del cuadrangular final, nuevamente violaron el reglamento que se aplica en caso de haber un triple empate, lo que claramente se indica en el Título III del Artículo N° 18 - Inciso 2:

“Si la igualdad se produce entre tres (3) o más equipos, se procederá a jugar el partido definitorio de acuerdo al inciso anterior, previo sorteo entre ellos por eliminación simple, debiendo salir obligatoriamente un equipo ganador, y el equipo perdedor quedará definitivamente eliminado”.

¿Con qué finalidad? Para muchos, el presidente del Club Deportivo Alfonso Ugarte, Roger Saya Tapara, que es candidato al Gobierno Regional de Puno por el movimiento político GOOL, buscó hacer clasificar al equipo puneño a toda costa, de modo que este le sirva como “caballito de batalla” en su campaña política.

Saya Tapara habría hecho un pacto con Genaro Medina, presidente de Estudiantes Puno, para que sus jugadores no viajen a Juliaca a jugar contra Credicoop. Medina, al cumplir su parte, tendría las puertas abiertas para ser el candidato a la alcaldía de Puno por el movimiento GOOL.

“Leí comentarios de la gente y me daba rabia que por un directivo y la gente que no vino se manche el nombre de Estudiantes Puno. Me voy resentido de este club, al cual le tengo mucho aprecio; pero para mí, ayer murió Estudiantes Puno, nunca pensé que esto terminaría así”, expresó Jhoel Gómez, integrante del plantel del equipo estudiantil, poco después de la fecha final del cuadrangular final, corroborando de alguna manera lo que muchos especulaban.

Según Jhoel Gomez, el día que iban a jugar ante Credicoop, ningún directivo lo llamó, ni tampoco a sus otros compañeros, a fin de indicarles la hora en que partirían a Juliaca. Así las cosas, por voluntad propia, se dirigió al lugar de costumbre, donde solo había 8 jugadores, todos ellos menores. En esa situación, llamaron a los directivos, pero no obtuvieron respuesta.

De esta forma es que se consumó lo que tanto se presumía: que Estudiantes no se presentaría en Juliaca. En tanto, al otro lado de la región, Alfonso Ugarte y Sien Carabaya, por acuerdo evidente, empataron 0 - 0 en el estadio de Macusani.

Con la ausencia del cuadro estudiantil, Credicoop ganó por Walkover (3-0) lo que no le alcanzó para clasificar a la instancia nacional de la Copa Perú. Para lograr el pase, por la modalidad de diferencia de goles, los financieros tenían que golear 5-0.

Este score era posible de conseguir por el equipo juliaqueño, pues para esa fecha ya contaban con sus valores más importantes: Walter Portugal y Gonzalo Guadalupe, quienes fueron injustamente suspendidos por dos fechas.

Consecuentemente, el día domingo 27 de agosto, ya se tenía a los dos clasificados: Alfonso Ugarte y Sien Carabaya, que clasificaron por diferencia de goles, previo acuerdo en reunión de los delegados de los clubes participantes, aunque a costa del reglamento oficial.

Ante ello, el Credicoop San Román, el lunes 28, presentó un reclamo a la Federación Peruana de Fútbol, por la mala aplicación del reglamento de la Liga Departamental, lo cual terminó favoreciendo a los equipos de los hermanos Saya Tapara.

El martes 29, el gerente deportivo de Credicoop, José Luis Cáceres, y el presidente del club, Hipólito Batallanos Anccasi, sostuvieron una reunión con la Comisión de Justicia de la Copa Perú, y la Federación Peruana de Fútbol.

Fue así como la FPF aclaró, explicó y ordenó que se cumpla la disposición del Título III - Artículo N° 18 - Inciso Nº 2 del Reglamento Del Sistema Nacional de Campeonatos 2017 – 2018. Noticia que no fue tomada en serio por Héctor Salas Chahuares, quien declaró que no tenía conocimiento de esta orden.

Por eso, para el miércoles 30 de agosto, la población puneña se encontraba en incertidumbre por saber si Credicoop realmente volvía a la Copa Perú, o si Alfonso Ugarte y Sien Carabaya ya eran los representes de la región Puno en el certamen nacional.

El jueves 31 de agosto, toda la directiva de la Liga Departamental de Fútbol de Puno, así como los delegados del Alfonso Ugarte, Sien Carabaya y Credicoop San Román, además de interesados, se reunieron en FPF (VIDENA - Lima), para sustentar sus posiciones. Al final, se decidió acatar la decisión de la FPF.

A las 11:00 horas de ese día se realizó la reunión, en la que se confirmó y se realizó el sorteo que dispone el Título III - Artículo N° 18 - Inciso Nº 2, para que se realice un partido de eliminación. Alfonso Ugarte, al sacar la balota Nº 1, clasificó a la Etapa Nacional, mientras que Credicoop y Sien Carabaya jugarán hoy en el estadio Modelo de Ilave, desde las 14:00 horas, un partido de eliminación.

El ganador de este compromiso jugará este miércoles 06 de septiembre con Alfonso Ugarte, para definir al campeón y subcampeón departamental de la Copa Perú en Puno.

Para muchos, los últimos acontecimientos en el fútbol puneño probablemente marcaron el fin político de Roger Saya Tapara, quien se metió un “autogol”, pues la población de Juliaca le mostró su rechazo total.

Héctor Salas Chahuares, al no hacer respetar el reglamento, se ganó también el rechazo de la población altiplánica, pues la noticia de las irregularidades del campeonato de Puno trascendieron a otras ciudades. Lo malo es que se perjudicó a jóvenes valores que solo querían demostrar sus habilidades con el balón, y así trascender a otros clubes.

Mientras tanto, Genaro Medina es rechazado por algunos hinchas de Estudiantes Puno, puesto que la actitud de este plantel ocasionó discrepancias entre puneños y juliaqueños, al no jugarse un fútbol de verdad.

10 de septiembre se jugará la primera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú, en la ciudad de Puno.