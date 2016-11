Escribe: León Trahtemberg | Educación - 10:41h





La revista Psychological Science publicó un estudio de David Lubinski (Vanderbilt, Nashville) sobre los factores del éxito profesional (artículos académicos y obtención de patentes) de 563 profesionales considerados como dotados por sus profesores 30 años atrás cuando tenían 13 años de edad (1970’s). Habían obtenido altos puntajes en el SAT y las pruebas de aptitudes diferenciales que miden las habilidades de relaciones espaciales, la capacidad de visualizar y manipular objetos de dos y tres dimensiones. Mientras que los puntajes de matemáticas y verbales (SAT) demostraron ser un buen indicador de los logros posteriores, las puntuaciones de las características espaciales aumentaban significativamente la exactitud de esta relación, por lo que los investigadores proponen que las pruebas estandarizadas como el SAT y ACT se centren más en evaluar la capacidad espacial para así identificar a los niños que se destacan en esta área y fomentar sus talentos técnicos, especialmente para la tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias (STEM). Es claro que los altos niveles de desempeño en los campos de STEM no están simplemente relacionados con las habilidades matemáticas sino más fuertemente con las habilidades espaciales (Study Finds Spatial Skill Is Early Sign of Creativity; Douglas Quenqua, NYT, 16/07/2013)

Einstein, a los 16 años, se imaginaba visualmente persiguiendo un rayo de luz y luego desarrolló su teoría de la relatividad especial. Tesla visualizaba un motor y sus partes en su mente y luego inventó los sistemas de energía alterna AC. Ellos, Thomas Edison y tantos más tenían un extraordinario talento espacial para generar, retener, recuperar, estructurar y transformar las imágenes visuales.

El pensamiento espacial encuentra significados en la forma, tamaño, orientación, ubicación, dirección o trayectoria de los objetos y sus posiciones relativas, y utiliza las propiedades del espacio como un vehículo para la estructuración de problemas, para encontrar respuestas y soluciones. Es más, gente espacialmente talentosa a menudo son menos fluidos en el área verbal y/o matemáticas y por ello pasan desapercibidos en las pruebas estandarizadas que usan el SAT y ACT como fuente de evaluación y predicción de éxitos universitarios futuros.

En suma, el trabajo escolar con manualidades, actividades técnicas, experiencias en artes plásticas, y lo que promueva la imaginación espacial producirá retornos mayores que la sola insistencia de la formación matemática.