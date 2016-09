Escribe: Los Andes | Nacional - 00:12h



clarin.com

Habló fuerte, claro, y sin miedos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó que Latinoamérica no puede darle la espalda a la situación en Venezuela, donde cada día "vale menos la vida de la gente".

“Todo lo que está sucediendo en Venezuela lo veo mal. Me preocupa, me desespera porque cada día está peor, cada día más gente sufre las consecuencias, cada día vale menos la vida de la gente, cada vez se violan más los derechos humanos y claramente Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que está sucediendo”, sostuvo.

Tras ello, agregó: “No podemos convivir con lo que está sucediendo. Esa es mi posición. Lo he expresado y la sostengo. Venezuela no ha cumplido los requisitos ni cumple con lo que creo que debe ser para ser parte del Mercosur”.

En tanto, sobre el gobierno de Michel Temer, en Brasil, dijo que “es el socio estratégico de la Argentina, somos muy respetuosos de los procesos institucionales de Brasil y en ese camino trabajamos con el que el pueblo brasileño decida”.

Y añadió: “Si estaba Dilma, trabajamos con Dilma, si estaba Temer trabajamos con Temer, porque si le va bien a Brasil, le va bien a Argentina y viceversa. Queremos cooperar: esa es nuestra idea de futuro respecto del Mercosur”.

Finalmente, sobre la supuesta tensión entre el papa y él, precisó: “Yo sé la buena relación que tengo con el papa, el respeto mutuo que tenemos. Me voy en octubre a Roma por la santificación del cura (José Gabriel) Brochero, me pidió que vaya con mi mujer y con mi hija, Antonia, que tiene cuatro años”.