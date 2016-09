Escribe: Los Andes | Nacional - 02:26h



Por unanimidad, la Comisión de Producción aprobó el proyecto de ley que propone establecer la prórroga del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda a las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) reguladas en el artículo 5 de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

El objetivo de la iniciativa legislativa es prorrogar el pago del IGV que corresponda a las mypes que vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido impuesto con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad tributaria y coadyuvar a la construcción de formalidad.

Además, plantea la modificación de los artículos 29 y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, en la que se establece que las mypes pueden dejar constancia de aquellas operaciones gravadas que no hubieran sido canceladas y cuya oportunidad de pago será prorrogada, de acuerdo a lo señalado en el artículo.

Asimismo, las mypes pueden postergar el pago del IGV correspondiente a comprobantes de pago no cancelados o no cancelados totalmente. Su postergación se produciría hasta la fecha efectiva de cancelación o hasta por tres meses. La postergación no genera intereses moratorios ni multas.