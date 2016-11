Escribe: Los Andes | Nacional - 00:05h

Aunque 100 días de gobierno es un tiempo corto para evaluar la totalidad de las funciones, especialmente de aquellas que tienen un efecto de mediano plazo, es un momento ideal para apreciar dos aspectos del Ejecutivo: el modo en que ha iniciado la administración y el tratamiento de los problemas más urgentes.

Muchas cosas han pasado desde el 28 de julio, fecha en la que Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo de presidente de la República. No obstante, las más importantes, sin duda, han sido: el voto de confianza al gabinete, la delegación de facultades, designación del defensor del Pueblo, Ley contra el Transfuguismo y elección de los miembros del BCR.

Así las cosas, no solo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cumplió 100 días el pasado viernes, sino también su bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), la cual, para los analistas políticos e incluso la sociedad en general, no tiene unidad, a diferencia de lo que ocurría con anteriores bancadas de gobierno.

PPK Y SU BANCADA

Unos cuadros elaborados por la consultora Z&Z Consulting sobre las votaciones de la bancada de PPK, demuestran que la confianza dada al gabinete Fernando Zavala –el pasado 19 de agosto– fue la única oportunidad en que el oficialismo actuó como un solo bloque.

La primera alerta de falta de cohesión se produjo en la primera semana de setiembre. El presidente Kuczynski pidió que se respaldara al candidato de mayor consenso. En ese momento, Walter Gutiérrez ya contaba con el voto de la mayoría fujimorista.

Así, el miércoles 7 de setiembre se procedió a la votación y solo 12 de los 18 parlamentarios acataron el pedido palaciego. Otros cinco congresistas –Gino Costa, Guido Lombardi, Vicente Zeballos, Roberto Vieira y Alberto de Belaunde– no tomaron en cuenta la recomendación del mandatario y optaron por la abstención.

El 29 de setiembre se produjo la votación sobre el pedido de facultades. Al momento de la votación, la lucha del gobierno fue compartida por 16 de sus 18 legisladores. Ni Salvador Heresi ni Lombardi estuvieron presentes.

Asimismo, el pasado 13 de octubre se votó el proyecto de Ley contra el Transfuguismo. Aquí la bancada de gobierno se dividió en tres posiciones. De los 18 ppkausas, 10 votaron en contra, otros cinco votaron a favor y tres no estuvieron presentes.

La votación para elegir a los directores del Banco Central de Reserva (BCR) fue el último desencuentro entre el presidente y su bancada. Poco antes de la votación, Kuczynski afirmó que José Chlimper “está muy calificado para ese puesto”; sin embargo, los 10 ppkausas presentes votaron en contra.

En la misma sesión, la bancada de PPK respaldó la propuesta fujimorista para elegir a Elmer Cuba; no obstante, en los pasadizos del Congreso se recordaron los cuestionamientos de Kuczynski a este economista en la pasada campaña. “Es el señor de los múltiples partidos”, dijo Kuczynski desde Cuba.

Ante este panorama, Carlos Bruce, vocero de la bancada oficialista, señaló que la posición de la bancada ya había sido tomada con anticipación y esta era respaldar solo a Cuba y no a Chlimper ni a Rafael Rey.

En tanto, el premier Fernando Zavala admitió que hay descoordinación. “Los mecanismos de coordinación no han sido los óptimos. Es una bancada pequeña que se encuentra en un proceso de aprendizaje”, indicó, añadiendo después que esto se irá mejorando con las reuniones.

PPK Y PPK

Las últimas declaraciones del PPK respecto a la designación de los nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR), generaron diversas reacciones, especialmente en la bancada fujimorista. El vocero de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, por ejemplo, cuestionó al presidente por cambiar su opinión sobre la elección de José Chlimper.

“Nos preocupa que el presidente tenga tan poca firmeza en una posición que toma […] Es lamentable que diga una cosa y se desdiga después”, expresó.

Y es que, en efecto, el mandatario había afirmado que Chlimper estaba “muy calificado” para ejercer el cargo; sin embargo, días después señaló que los nuevos directores “no estaban en la línea” del Ejecutivo y que prefería que el directorio “no esté formado por políticos”.

Estas supuestas contradicciones, sin embargo, no son las primeras en las que incurre PPK en lo que va de su gobierno. Desde los motivos que dio sobre la renuncia del exasesor Carlos Moreno hasta su posición en torno al consumo de marihuana en el país, muchas de las declaraciones del mandatario han estado seguidas por aclaraciones y precisiones.

Podría decirse que sus contradicciones comenzaron cuando reconoció la mayoría fujimorista en el Congreso. Primero aseguró, a El País de España, que 30 congresistas de la bancada fujimorista "se subieron al carro" creyendo que recibirían una prebenda.

"Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es jalarse a algunos de esos. Si no lo hacemos va a ser difícil trabajar en el Congreso, más allá de la pequeña luna de miel que ojalá tengamos en las próximas semanas", sostuvo al medio extranjero.

Días después, y porque los medios aseguraban que con tales declaraciones alentaba el transfuguismo, explicó sus declaraciones.

"Hemos explicado que queremos convencer a una mayoría en el Congreso que apruebe el tipo de propuestas que tenemos que he dicho en mi discurso, que son seguridad, el tema de economía, el tema del agua y el tema de la lucha anticorrupción (...) han interpretado mal, cuando yo digo jalar es jalar las convicciones no promover el transfuguismo para nada", indicó.

A fines de agosto, el mandatario volvió a la carga, cuando con aire festivo y socarrón, sostuvo, desde un local del Indeci en Puno, que no le importa que haya "un poquito de contrabando" con tal de ver a nuestra región prosperar.

“Estamos aquí porque queremos apoyar a Puno, queremos que Puno sea próspero. A mí francamente no me preocupa que haya un poquito de contrabando, a quién le importa eso (aplausos)… pero, claro, el ministro de Economía se molestará con lo que acabo de decir”, dijo aquella vez.

Horas después, desde Madre de Dios, se rectificó sobre su declaración, alegando: “Puno vive del comercio con Bolivia y, como todos sabemos, hay algo de contrabando ahí, pero yo no apoyo para nada el contrabando”. El mandatario aclaró que lo que él apoya son “políticas fiscales sensatas que no promuevan la evasión”, y que los impuestos altos son uno de los factores que originan el contrabando en el país.

Luego, en setiembre, en Colombia, consideró que fumar porros "no es el fin del mundo", porque en su opinión lo grave son las drogas “duras”. "Yo soy una persona liberal. Si quieren fumar su troncho (porro), y sé que no les gusta que se diga eso, pero no es el fin del mundo".

Días después de ello, afirmó que rechaza el consumo de drogas y que "no está a favor de los fumones (drogadictos)". Enfático, aclaró que fumar un porro "no es lo mejor tampoco" y reiteró que no está "a favor de los fumones". "Que quede eso bien claro", dijo.

Finalmente, en el caso de Carlos Moreno (el protagonista del “negociazo” con el SIS), PPK dijo que este renunció “por temas personales y porque tenía mucho trabajo”; esto, antes de que se hiciera público el escándalo. Luego, al salir todo a la luz, recién reconoció que Moreno renunció “una vez que se tuvo oportunidad de analizar bien la cinta de los audios”.

12 DE NOTA

Según una reciente encuesta de Pulso Perú (Datum), PPK obtiene 12.2 de nota en sus primeros 100 días de gobierno. Sale desaprobado en disminución de la pobreza, inseguridad y corrupción. Además, el 58% califica esta gestión como “regular”, en tanto que la aprobación de PPK continúa bajando y ahora está en 59%.

Precisando los datos, el Jefe de Estado sale jalado cuando se evalúa la disminución de la corrupción (9.2), la inseguridad (9.4) y la pobreza (9.4), así como en la mejora de la salud pública (9.5), temas que fueron las banderas en la campaña del líder de Peruanos Por el Kambio.

Las cifras continúan en rojo al valorarse la generación de puestos de trabajo (10.1) y el manejo de los conflictos sociales (10.5). La calificación recién se torna en azul en la mejora de la educación pública (11.1), el manejo de la economía (11.1) y los programas sociales (11.4).

De manera general, para el 58% de encuestados esta primera etapa del gobierno es “regular” y el 17% la considera mala. Igualmente, la mayoría (61%) siente que todo sigue igual que al inicio de la administración de PPK.

La percepción sobre el gabinete también es severa. El 42% de consultados sostiene que el mandatario no tiene un equipo de “lujo” y el 41% advierte que se equivocó al elegir a sus ministros, en particular a los de Salud y del Interior.

En tanto, según registra CPI en una encuesta nacional-urbana desarrollada entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2016, la gestión de PPK es aprobada por un 52.8% de la ciudadanía,

El 54.3% de los encuestados señaló que la falta de seguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia es el problema que el gobierno debe resolver de manera prioritaria, así como la corrupción (13.2%), la situación económica, alza de precios de los alimentos (5.7%), mejoramiento de la educación (...), entre otros.

Asimismo, solo el 6.2% reconoce como primeros logros la lucha contra la corrupción y el 5.2% aprueba la promulgación de la ley de “muerte civil” para funcionarios corruptos.

¿En qué está fallando el gobierno? Ante esta pregunta, el 24.4% de los encuestados apunta a “la mala elección de asesores/ funcionarios/ ministros/corrupción”.

En segundo lugar, se percibe la despreocupación por la seguridad ciudadana (9.1%) y un 4.6% aduce falta de liderazgo, autoridad o carácter.

BALANCES

Como era de esperarse, PPK hizo un balance de los primeros 100 días de su gestión y entre sus logros más importantes en materia económica exhibió el destrabe de 12 grandes proyectos de inversión por US$ 18,800 millones. Sin embargo, el economista Flavio Ausejo mencionó que esto todavía queda en un anuncio porque estas obras siguen sin ejecutarse.

Asimismo, el Gobierno logró el destrabe de 170 obras de agua y saneamiento, así como la reducción de Tarifas Eléctricas en zonas rurales de hasta 68% o el lanzamiento de BONOGAS, que subsidiará la instalación de gas natural a las familias. Empero, aún no hay luces sobre el tema de la formalización.

Para PPK, sus primeros 100 días se resumen en estos logros, específicamente:

- Viene la inversión china.

- Destrabe carretera Chincha – Pisco

- Inicio del destrabe Línea 2 del Metro

- Trabajo conjunto con regiones

- Círculo de protección Mujer

- 16 bandas delictivas desarticuladas

- 234 delincuentes entregados al Poder Judicial

- “Muerte civil” para la corrupción

- Incremento de la vacunación contra papiloma humano a 80%

- “BONOGAS”

- Destrabe de 170 obras de agua