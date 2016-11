Escribe: Los Andes | Nacional - 00:44h

También los galenos de todo el Perú acatan paralización de 72 horas, exigiendo la promesa de PPK, aumento del presupuesto.

Con la clara consigna de que el sector salud sea dirigido por el Gobierno Central, los médicos que laboran en distintos establecimientos de la región acatan el paro preventivo de 72 horas. Durante el primer día, los galenos hicieron un plantón en el interior de los hospitales y centros de salud.

El presidente de la Federación Médica Peruana, región Puno, Stalin Ramos, manifestó que la rectoría de este sector debe ser del Ministerio de Salud (Minsa) y no del Gobierno Regional Puno, a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa), pues a su opinión este último no tiene la capacidad de administrarlo.

Declaró además que, producto de la designación a “dedo” del director de la Diresa y de las Redes de Salud, estos no muestran capacidad para trabajar en el sector, puesto que en la mayoría de las gestiones se descubrieron malos manejos.

“Dentro de nuestra plataforma de lucha está que el sector salud ya no debe depender del Gobierno Regional Puno, porque no tiene la capacidad de dirigirla, y una muestra de ello es que la designación de directores no es mediante un concurso”, refirió Ramos.

Agregó que en la ciudad de Puno, los médicos hicieron un plantón en el servicio de Emergencia del hospital regional Manuel Núñez Butrón, lo cual se replicó en el nosocomio Carlos Monge Medrano de Juliaca y también en los demás centros de salud de la región.

Stalin Ramos, finalmente, anunció que los galenos saldrán hoy a la calles para movilizarse, exigiendo al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el cumplimiento de su promesa electoral, y la intervención de la Contraloría General de la República al Minsa.