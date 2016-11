Escribe: ROSA MARÍA PALACIOS | Nacional - 01:25h





La señora pasó migraciones por el Aeropuerto Jorge Chávez y hasta se tomó fotos con los curiosos. En la pantalla no apareció requisitoria o impedimento de salida del país. Caminando, hasta el avión, se fue. ¿A dónde? Bien lejos. A Ginebra, Suiza. ¿La volveremos a ver en Lima? Lo dudo.

Nadine Heredia ha mentido (me ha mentido a mí, como consta en este blog) varias veces, pero esta vez trabajó un plan discreto que ejecutó bien. No mintió a nadie, no violó la ley.

Primero, buscó ayuda entre los muchos contactos que hizo a lo largo de cinco años de primera dama. Porque, valgan verdades, ¿quién le va a dar trabajo en el Perú? Solo un suicida, después de la forma en que se ha investigado a sus anteriores empleadores. Consiguió un contacto en la FAO y hacia ahí partió. ¿Suiza? Nada mal. Primero porque ahí vive la hermana del expresidente (desde hace 30 años) y segundo porque Suiza no extradita a nadie. Pueden preguntar en Panamericana TV. Ernesto Schutz vivirá el resto de su acomodada vida, ahí.

Segundo, no tiene acusación fiscal. Es decir, no está acusada de delito alguno. En enero se cumplen dos años de investigación. Es obvio –como lo dije desde el principio y me costó 100 insultos de colegas a los que les agradezco revelar quienes eran en realidad– que delito de lavado de activos, no hay. El dinero que Heredia manejó del 2006 al 2011 es dinero de campaña y, nos guste o no nos guste (a mí no me gusta), el Congreso no quiere cambiar la ley para establecer sanciones penales por su su mal uso. Por esa razón Keiko Fujimori puede ser citada a la fiscalía 100 veces y 100 veces dirá lo mismo. No hay delito. Y si en dos años no te encuentran uno, parece un plazo prudencial como para que te dejen en paz, hasta que surja nueva prueba.

Tercero, el fiscal pidió al juez impedimento de salida durante la investigación (no durante el proceso, porque no hay proceso aún). Este lo otorgó por 4 meses. Ya venció. Solo tiene que avisar al juez que viaja, no pedir permiso, y lo hizo, pese a que apenas se supo la noticia se dijo que no lo había hecho.

Ollanta Humala no tiene impedimento de salida y sus hijos, menos. Puede viajar a donde quiera, cuando quiera. En su caso especial, cualquier proceso debe llevarse primero en el Congreso y eso está aún en pañales. Así que mientras mamá trabaja (alguien tiene que hacerlo), papá y los niños pueden disfrutar de las bondades suizas o aburrirse de ellas hasta morir.

Cuarto, Nadine Heredia no tiene inmunidad diplomática*. Lo penoso de que algunos medios serios pongan en portada estupideces es que ni siquiera las rectifiquen. No está fuera del alcance de la ley peruana, ni tampoco deja de responder por los actos e investigaciones anteriores a su función como funcionaria de un organismo internacional. Salvo que… pida asilo político a Suiza.

Y aquí sí se está armando un lío grande. Me explico. Para pedir asilo debes sustentar el pedido en actos de persecución de gobierno. Alan García lo consiguió con facilidad contra el gobierno de Fujimori (las vueltas que da la vida ¿no?, Fujimori le mandó el ejército a su casa el día del golpe) pero Heredia no tenía ninguna razón para alegar persecución del gobierno de Kuczynski. Hasta ayer.

La metida de pata de la Cancillería peruana es tan catastrófica que no llegó siquiera a entender cómo gente tan profesional puede haber hecho algo tan tonto. Si el gobierno quería salvar su responsabilidad sobre ese nombramiento, bastaba con decir que no tenían conocimiento ni injerencia en esa contratación. Lo cual es cierto. Pero, ¿protestar por ella? ¿enérgicamente? ¿Con que derecho? Si un gobierno, oficialmente, admite que no cree en la presunción de inocencia, de cualquiera de sus nacionales, entonces el camino al asilo está expedito.

¿Desde cuándo la Cancillería escribe comunicados políticos en el ánimo de satisfacer a una audiencia interna? Heredia no iba a conseguir un asilo con las 300 portadas de Perú21 o con los monotemáticos programas domingueros de Panorama que la han acusado, sentenciado y ejecutado. Eso es libertad de prensa. Pero, ¿con un documento oficial de la Cancillería Peruana? ¡Bingo! Está todo tan mal hecho que hasta sospecha suscita.

Así que, no, no creo que regrese. Con tremendo regalo, difícil que desaproveche la oportunidad.

Ahora bien, si Heredia hubiera valorado más las consecuencias políticas de sus actos, no hubiera seguido este camino. El público la detesta. No lo digo yo, está en las encuestas de opinión. Los medios la pasaron por la licuadora, hace tiempo. Este viaje, aunque fuese una búsqueda legítima de ganarse la vida trabajando, será siempre visto como una fuga. Está visto que, por más que se explique la ley, la gente (incluyo periodistas) entiende el titular estridente. “Nadine se fuga” o #MeFugoComoNadine es más simple de entender que todos los párrafos anteriores. Políticamente, como lo han dicho hasta sus exministros, un error grave.

Sin embargo, ¿un político que se fuga está acabado? Eso, en el Perú, es impredecible. Ahí está el asilado Alan García, que salió del Perú en 1992 con acusación del Congreso y esperó a que todo prescriba o Alberto Fujimori, que reclamó su nacionalidad japonesa el año 2000 para no afrontar sus procesos en el Perú el 2001. El primero volvió a ser Presidente, aunque en la última elección le fue pésimo. El segundo está preso, pero su heredera casi fue Presidenta. Nada mal ¿verdad?

Falta saber si a la pareja Humala le interesa volver a la política algún día. No tienen carisma, ni partido, ni aliados. Fueron mezquinos con muchos de sus leales partidarios y hasta con sus propios Ministros. Se retiraron en medio de una inmensa impopularidad. No tienen hoy nada de lo que tenían el 2011. Pero dicen que la Presidencia es una copa que, cuando se ha probado, se añora de por vida. No lo sé. El tiempo dirá.

La oficina legal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó el viernes que la exprimera dama Nadine Heredia gozará de inmunidad y privilegios diplomáticos tras ser designada como funcionaria de la FAO. La presente nota de Rosa María Palacios fue escrita antes de saberse esto.