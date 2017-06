Escribe: Los Andes | Nacional - 23 jun 2017





El presidente Pedro Pablo Kuczynski, consideró que es el momento de ver el tema del indulto para Alberto Fujimori, y aclaró que la posibilidad de este beneficio humanitario no guarda conexión alguna con la coyuntura política.

“Creo que es el momento de ver el tema, yo me cuidé mucho en esa entrevista (una que bridó a la prensa extranjera) de decir qué cosas me podría atribuir y qué cosas no. Ha salido esto y, bueno, se verá con tranquilidad”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, fue enfático en explicar que este tema no guarda relación con la política que se vive actualmente en el país. “La política es una cosa y la salud de la persona es otra (…) yo siempre he estado evaluando y estamos adelantando”, dijo.

KEIKO

A su turno, la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo también que "es el momento" de ver el tema del indulto para su padre. Asimismo, precisó que está de acuerdo con Kuczynski en que el tema del indulto a su padre no debe mezclarse con la política.

“Presidente Kuczynski, usted dice que el indulto no se mezcla con la política. Estoy de acuerdo con usted. También dice que es el momento de ver el tema. Estoy de acuerdo con usted”, señaló en su cuenta en Twitter.

En otro momento, la excandidata presidencial refirió que el presidente de la República tiene la potestad de conceder un indulto. “En sus manos está hacer justicia con ese hombre valiente que rescató al Perú del abismo: Mi padre, Alberto Fujimori”, acotó.

Como se sabe, Alberto Fujimori cumple una pena de 25 años de prisión por su responsabilidad mediata en crímenes contra los derechos humanos cometidos durante su gobierno (1990-2000).