Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 01:08h

Más de cuatrocientas páginas delinean los vericuetos legales, acontecimientos, testimonios y las ejecuciones extrajudiciales a manos de un contingente militar liderado por el exoficial del ejército Telmo Hurtado, quienes segaron vidas inocentes (murieron 31 personas en accomarca; en la zona aledaña de Huancayocc, 5 más; y otras 25 en diferentes puntos del área de conflicto), culminando la escena nefasta de la historia nacional con la sentencia de este pelotón de la muerte. Recordamos también la captura del líder maoísta Abimael Guzmán Reynoso, quien tuvo como génesis las violentas reyertas universitarias huamanguinas, para luego pasar a una etapa de terror y miedo, la cual culminó con su captura. ¿Por qué hacemos colegir la violencia terrorista con la creciente ola de delincuencia común y organizada? La respuesta es simple: No existe un plan de contingencia para erradicar y sofocar esta lacra social en el país; más al contrario, a diario se presentan muertes a manos de estos sujetos.

Los problemas sociales se fueron agudizando con la secuencia desorganizada de la cultura política nacional, donde el Estado parece estar secuestrado por los grupos de poder; en las zonas altoandinas la situación existencial es cada vez más agobiante, entendiendo que el cambio climático lamentablemente ya trastocó el equilibrio medioambiental y por buscar el pan de cada día las familias se autoexilian en las grandes urbes de la patria, donde caen en manos de los inescrupulosos explotadores modernos o, por falta de una oportunidad laboral, se ponen a diseñar las estrategias para ganar ese pan que antes lo hacían en la agricultura o la ganadería, no teniendo más alternativa que apropiándose del bien ajeno.

Tal como se inició la autodenominada “guerra popular” y los gobiernos del momento no hicieron el menor esfuerzo para soforcarla y simplemente siguieron el proceso radical con acciones temerarias, hoy parece que ocurre lo propio con las organizaciones delincuenciales, porque sinceramente no existe una verdadera política para eliminar las raíces de esta lacra social; más al contrario, solo piensan que criminalizando o imponiendo sanciones con detenciones carcelarias se solucionan los actos delictivos, pero como las cárceles son lugares donde se adiestran con meticulosidad a los sentenciados, entonces la vorágine de ingobernabilidad estará en auge para la sociedad nacional y, Dios no lo permita, estaremos asistiendo a un Estado donde el delincuente imponga su norma.