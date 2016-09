Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 08:35h

En los primeros meses del presente año, luego de una celebración eucarística, el Obispo Jorge Carrión Pavlich se vio involucrado en una supuesta “agresión” física en contra de un menor de edad, quien al comulgar estuvo pensando qué hacer con la “hostia” y obtuvo la furibunda reacción del representante terrenal del “Hijo del Hombre”, con un jalón de orejas y resoldre. A la fecha este caso se ventila en el primer juzgado de familia, los padres del menor aseguran que psicológicamente el menor agredido está devastado y ya no es el que fue antes, atento, locuaz, extrovertido… por ello los familiares exigen al sistema judicial la inmediata sentencia con arreglo a ley contra el obispo agresor y que este caso nunca más se repita en contra de cualquier persona, porque ellos solamente quisieron escuchar la palabra de Dios, pero encontraron la furibunda actitud del ahora demandado.

Este hecho no pasaría de una simple anécdota, pero la forma como reaccionó el “primado” católico puneño fue descomunal, jalón de orejas, resondro y llanto, lo que indica que existe un móvil para que sea sentenciado, porque no es la primera vez que este “pastor” de la iglesia católica actúa de esta forma. Porque desde su arribo como responsable de la Diócesis de Puno, el obispo se “estrelló” contra algunas hermandades que ofrecían culto periódicamente en la catedral, es más ordenó o dispuso el retiro inmediato de algunos lienzos o cuadros, hizo lo propio con el púlpito y en cada celebración eucarística no perdió la oportunidad de lanzar epítetos denigrantes contra los fieles que iban a escuchar misa a la catedral, tal es la fama de agresor de este individuo con sotana que el juez pertinente no debería dudar en sentenciarlo, porque en las sagradas escrituras el “hijos del hombre” dijo a sus discípulos “dejad que los niños vengan a mí porque el reino de los cielos es de ellos”.

Y ahora como un buen “obispo” en sus declaraciones al parecer cambió de idea o no se acordó bien sobre los sucesos, porque ahora sí, frente a un tribunal y cuando es acusado de agresor, Carrión Pavlich ensaya dos o hasta tres realidades de un mismo hecho, o sea tenemos a un Obispo perjuro, frío y que no duda en “mentir” o crear en su dislatada mente una realidad “virtual” sobre el mismo tema, aunque existan registros de audio y video donde reconoce su mala actitud transgresora a la ley, el obispo ahora miente… se vio acorralado y obedece a su negra conciencia, con verborrea quiere desnaturalizar una prueba científica (evaluación psicológica y médica). Estamos ingresando a la época donde Sodoma y gomorra fueron los representantes de la inequidad y la impronta social, por ello creemos que el señor Obispo, de una vez por todas ante los tribunales debe reconocer como varón y representante de la iglesia en Puno su error, hacer un retiro prolongado, para que medite y si cree que está dispuesto a socializar con la población puneña, entonces públicamente pedir disculpas y reconciliarse con la feligresía católica. Caso contrario las brechas continuarán segmentando su poca base social.