Para los españoles el 12 de octubre significa un día nacional festivo, día donde Cristóbal Colón llegó a la isla Guananí en el archipiélago de las islas Bahamas, siendo ignorantes de que pisaban tierra nuevas, esos desadaptados, miserables,… tripulantes creyeron llegaron a Czipango (Japón), para los carniceros españoles significo oro y plata a raudales, con ese contacto primigenio para los naturales del continente “nuevo” significó el inicio de una tribulación penosa y cruenta, fue el mismo penar de los israelitas en Egipto, fueron largos años de postración, ignominia, violación, masacre, explotación,. Transformo el desarrollo natural de las culturas precolombinas del “nuevos” continente a la nada, se avasalló de manera inmisericorde. El resultado un periodo de resistencia de los aborígenes y la extirpación trunca de la idiosincrasia por parte de los conquistadores. Mientras que el 1 de octubre para los españoles es jolgorio nacional, para los nativos del ande, es un día de luto y reflexión, aunque los textos escolares de historia sean abiertamente favorables a la “conquista” y las políticas reivindicacionistas no sea la prioridad de los gobernantes de turno. 12 de Octubre, día del inicio de una nueva generación de originarios andinos, 12 de octubre tiene y debe ser fortaleza de identidad con nuestra cosmovisión andina. Este día se inició la transformación de la historia y debe ser la irradiación del conocimiento andino, es deber de las políticas educativas nacionales.

En los albores de la violenta incursión hispana, donde los “conquistadores” se emborrachaban, violaban a cuanta mujer se ponía enfrente de ellos, mataban como a corderos a los nativos,…. Hubo un cura, que luego de una reflexión entre los suyos, salió al púlpito en una ceremonia dominical para dar el primer discurso conocido en defensa de los nativos, fray Antón Montesino, dijo,… "Voz del que clama en el desierto. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y creador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad, de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis, no os podéis más salvar, que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo". Historia de las Indias/tomo II, M. Aguilar Editor, Madrid, pág. 385-395.

Si bien es cierto que la religión fue en su generalidad como un elemento básico de la “conquista” y “aniquilamiento” de los nativos y oriundos del “nuevo continente”, hubo también algunos sectores de religiosos que se compadecieron de ellos, el mas tenaz representante de esos curas, fue Fray Bartolomé de las Casas, quien incluso frente a la coronoa española trató de defender a los nativos, logrando la denominación de protector, pero esos esfuerzos fueron en vano. Porque desde la corono española se dictaron leyes especiales para las “nuevas” tierras y en ésta parte del continente ningún español se dio por enterado y prosiguieron con los actos deshonestos. Entonces, si ahora en España se celebra el día de la hispanidad con mucha pompa y jolgorio, en nuestras naciones que sufrieron el aletargamiento nocivo de las identidades, aún no terminamos de levantar la cabeza y lograr el cambio efectivo, fueron 3 siglos de horror, mucha sangre corrió por los diversos lares de este continente nuevo, incluso para los españoles los conocimientos ancestrales de los aborígenes significó un gran atentado para sus intereses nauseabundos, por ello es que se prohibió las usanzas tradicionales, los tiros ancestrales y obligaron a hablar el castellano como lengua oficial, caso contrario nuestros congéneres nativos eran sometidos a una serie de penas, que podían ser desde los azotes con zurriagos que dejaban huellas lacerantes en las espaldas, hasta la muerte en la hoguera.

Entonces, el primer paso para lograr una verdadera identidad en este mundo globalizado es iniciar un sistema educativo “DESCOLONIZADOR” porque todos los libros de historia están escrito a la justa medida de los ideologizados hispanos, existen bases para la iniciación de esos preceptos y conceptos en el Diseño Curricular Regional, pero como es un instrumento local no tiene mayor incidencia en las políticas educativas nacionales. Los cronistas eran y tenían la sangre española, ellos contaron la historia desde sus perspectivas e intereses, obviaron que este continente era conocedor de un mundo con distinta teología (ahora en plena era contemporánea, los usos y costumbres ancestrales del pueblo asiático son un gran valor para la humanidad, porque ellos se desarrollaron de manera aislada, esos conocimientos nos cautivas, lo propio hubiera pasado con nuestros conocimientos, si se conoce que hubo trepanaciones craneanas e intervenciones quirúrgicas de gran precisión) y tecnología, porque para lograr la construcción de estructuras pétreas como las del complejo Arqueológico de Cutimbo, se tuvo que utilizar una precisión matemática o los vestigios fenomenales de Machupicchu, obra arquitectónica sin igual en el Mundo antiguo ni moderno, una maravilla de la ingeniería originaria (se dice que los incas no tuvieron conocimiento del uso de la rueda) donde se juntan varias especializaciones de gran avanzada intelectual (ciencias físicas que son imposibles de descifrar, pese a que ahora se cuenta con maquinaria de alta precisión).