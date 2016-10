Escribe: Los Andes | Opinión - 09:51h





Aunque el comando policial quiera empeñar su palabra para erradicar la oleada de asaltos, atracos, robos y asesinatos selectivos, en sus filas cada quien piensa diferente, solo existe el espíritu de cuerpo cuando afecta algo a sus intereses, luego se coluden en todo, además cada efectivo policial conoce realmente cuál es la función que ocupa cada cargo y si este cargo de destaque representa una “ganancia” extra porque tienen que “parchar” mensualmente por ese puesto y en estas condiciones, el trabajo de seguridad ciudadana está para los “cojudos” y esos policías “mermeleros” están obligados a hacer “caja” para “portarse bien” con sus superiores, entonces estamos hablando de un mal casi generalizado entre el cuerpo policial. Se sabe que los altos mandos de este organismo policial conocen a ciencia cierta estas debilidades, pero no pueden combatirlo, porque el sistema ya enraizó de esa forma y cualquier intento de cambio supondría un descalabro completo y esa actitud a nadie le “conviene”.

La noticia del desvalijamiento de una unidad vehicular donde estaban de tránsito escolares de otra región en las inmediaciones del mercado Unión y Dignidad, es indignante y no tiene nada de unión, porque es deber de todos los vecinos velar por la seguridad de nuestros visitantes, más aún si se tratan de niños, no podemos dar la sensación de total anomia en tema de seguridad, sabemos que los efectivos policiales solamente están deambulando en parejitas con celular en la oreja, a su lado roban, saquean, violan, masacran y estos elementos del “orden” tranquilos hablando no sé de qué o con quién. Dialogando con un efectivo policial que peina canas, enfatiza que ahora ya no existe la sujeción al grado o mando, las nuevas promociones de efectivos solo están pensando en cómo “recursearse” y no les interesa el cumplimiento de su deber, por eso es que hacen lo que mejor les parece.

“Nosotros conocemos la actitud de los delincuentes, sabemos sus itinerarios y los lugares donde hacen sus ‘trabajitos’, pero por disposición superior no se ataca a esos lugares y se detiene a los delincuentes, Puno es chico y delimitando zonas fácilmente se podría cubrir con mejor seguridad para la vecindad, pero ese no es el objetivo de los oficiales, ellos tienen otros ‘intereses’ y nosotros nada podemos hacer al respecto”, señala nuestra fuente, quien además indica que desde el ingreso a la escuela policial empieza el problema. No se tienen las cifras exactas de delitos cometidos por mafias, bandas o grupos de delincuentes, porque los afectados prefieren no denunciar, tienen el temor de que los policías les cobren coimas por sus “actuados” o sufrir represalias. No se sienten seguros al acudir a la comisaría y prefieren vivir tranquilamente sus días. Urge una reorganización del sistema de mando en el cuerpo policial, que las especializaciones operativas se instituyan y se ataque con prontitud los focos delictivos, seguros estamos que el comando policial está delineando una forma de proteger a la población, pero primero esta organización de orden interno tiene que ganarse nuevamente la confianza de la población.