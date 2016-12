Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:13h

“Voy a construir cuatro estadios de gran capacidad, cuarenta mil espectadores en la ciudad de Juliaca, cada uno en cada cono, yo les prometo que haré obras de gran impacto como lo hice en la Universidad,…” reza en uno de sus discursos de campaña política realizada por el ex candidato a la presidencia regional Juan Luque Mamani. Hoy a dos años de su gobierno, parece que éstas promesas pre electorales nunca se cumplirán, más al contrario ésta gestión solo está administrando el gobierno regional y no tiene visos de ser un gobierno que integre el desarrollo regional, con un consejo regional adicto a las dádivas y prebendas, que nunca quiso fiscalizar y más al contrario se comportó como lacayos defensores del gobierno presidido por el gobernador regional no se puede esperar la implementación de proyectos de gran impacto regional, solo parece que esta administración está culminando con los proyectos esbozados de gestiones pasadas.

La región Puno vive en una zona de especiales características, tiene temporadas de nítida peculiaridad, hoy debido al cambio climático o al cambio mínimo del eje terráqueo, el campo sufre de la carencia de precipitaciones pluviales, éstas características contrarios para los agricultores y criadores de animales nativos y exóticos es contraproducentes. La región de Puno en los últimos dos años perdió la hegemonía en la producción de quinua orgánica o la crianza de alpacas con alta calidad genética (hubo una venta indiscriminada de la calidad genética a mercados internacionales, que hoy lograron superar en calidad a nuestras especies), es lamentable decir, pero el gobierno regional desde la perspectiva política implementada por Luque Mamani, nunca priorizo el sector agropecuario, es así que este sector es el más olvidado, entendiendo que para el gobernador regional solo importó las obras de fierro y cemento, aunque éstos componentes fueron construidos con pésima calidad.

Lamentablemente la región Puno se equivocó con la elección del ex rector de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, porque hasta la fecha parece una gestión sin rumbo ni perspectivas, para el año fiscal 2017, tiene un presupuesto inicial de apertura que no podrá ser favorable para la construcción de obras de gran envergadura, se continuará con obras de menor impacto social (donde casi siempre se distrae el presupuesto aprobado para fines ilícitos), muchas provincias no podrán ver cristalizado la construcción de sus obras de desarrollo social, pese a que el pasado periodo ya tenía en presupuesto aprobado y listo para ser ejecutado. Hoy podemos decir que los funcionarios del gobierno regional no dialogan en torno a la perspectiva de desarrollo regional, al parecer solo están distrayendo a la población organizada con proyectos de inversión deficientemente planteados.