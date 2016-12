Escribe: Los Andes | Opinión - 00:49h

Verito Apagada. Más que apagada, parece pagada. La Verito de la casita municipal de Puno parece que se olvidó de su labor fiscalizadora del ojotero de la comuna, ya que cuando le dijeron que califique la gestión del ojotero acoreño, señaló que no podía hacerlo. ¿Qué pasa Verito, acaso te pagaron? Digo, te apagaron, te apagaron.

Serrucho. El angelito de Melgar estaría pretendiendo serruchar al PICO Lechoncio Mamani de la tierra chiriwana. Leonidas, no seas tan ambicioso pues, el cargo de delegado debe pertenecer a uno del oficialismo o, si no, a alguien de la oposición, y tú no eres ninguno de ellos, ¿O el gallo ya te autorizó para que actúes como parte del PICO?

Congestión. Los estudiantes de la UNAP vienen quejándose sobre la mala colocación de un semáforo a pocos metros de su puerta principal, pues genera una terrible congestión vehicular, algo que se agudiza si tomamos en cuenta a los choferes de los “Pegasos”, quienes bajan como matones y se estacionan en medio de la vía sin que nadie haga algo. ¡Más control!

Se hizo el dormido. La moda, ahora, es que los delincuentes se hagan los dormidos para evitar ser linchados por los pobladores. En los días previos, un sujeto, tal vez haciendo una broma por el día de los inocentes, se hizo el dormido para evitar ser linchado, luego que fuera acusado de intentar robar un celular a un ciudadano. ¡Qué tal caradura!

El profe. A nuestros oídos llegaron rumores sobre un “catedrático” de la UNA, a quien varios alumnos tildan de perezoso… Según se dice, para no chambear el día de hoy, pidió a sus estudiantes que se pongan de acuerdo en no asistir, cosa que le queda tiempo para estar vagando. Este docente estaría dictando clases en la escuela de Administración. ¿Quién será?

Sin pena ni gloria. Así fue como terminó el estado de emergencia en la provincia de San Román. Ya que durante estos días la policía solo se dedico a hacer operativos a establecimientos; sin embargo, nunca se logró la captura de los delincuentes que siembran zozobra en la ciudad de Juliaca. Parece que se les viene otro paro al año. Ahora que tendrá que decir el general PNP Roger Tello.