Escribe: Alfredo Quintanilla | Opinión - 00:34h

Confieso que no sé qué escribir, porque se me vienen varios temas atropellándose en mi cabeza. No es el terror a la página en blanco. No, los sociólogos somos verborreicos, arborescentes y algunas veces vacuos. ¿Será el temor a los cero comentarios? El temor al silencio del lector, de los pocos likes en las redes sociales? ¿O, más bien, un arrebato de cordura y autocontrol, cuando no se tiene nada nuevo que decir?

Es la crisis, sin duda. Hay un gran desorden bajo los cielos, como decía el presidente Mao, y un gran desorden bajo los pelos de los más elocuentes, porque sus intereses no dejan que la sensatez se imponga y siguen azuzando a los extremos del espectro político. Porque nadie tiene una bola de cristal ni sabe lo que va a pasar, ni siquiera los profetas retrógrados que ahora aparecen diciendo que ellos ya sabían en el 2001 que Toledo robaría. Pero no sólo se trata del conocer el desenlace, sino -sobre todo- que nadie tiene la fuerza social para imponer una salida.

Si cae PPK, digo, es un decir, puede hacerlo controlando los daños colaterales o en medio de un gran desorden. Eso sólo depende de él a estas alturas, que han pasado 61 días del estallido de la bomba Odebrecht en Washington y no hay que olvidar que en marzo llega la información de los fiscales suizos. (La caída de Graña y Montero, Camet y otras, ya se da por descontado, aunque la nieguen con ominoso silencio sus elegantes estudios de abogados, los que también serán arrastrados a su insólito destino).

Porque su silencio respecto a la actuación que le cupo en el trato preferencial que le dieron a Odebrecht en el 2004, nos da muy mala espina y esto pueda que termine peor que la Argentina 2001 y más cerca de la experiencia de la primavera árabe que, tras un fulgor de esperanza todo se convirtió en la tragedia de la durísima dictadura egipcia o las guerras civiles que vemos.

Para que diéramos un paso adelante como república viable y no al narco-Estado al que nos dirigimos o en el que ya nos encontramos, necesitaríamos una masa crítica de fiscales y jueces valerosos y no los pusilánimes que siempre hemos tenido. Y también de algunos políticos decentes de casi todo el espectro, de empresarios capitalistas con ética (la utopía que predicaba hace años Rafael Letts), periodistas, militares, curas y pastores que pusieran por delante los intereses de la Patria y no la cuenta bancaria en el extranjero, o el cálculo a lo Francis Underwood, para orientar y ganar a las mayorías a una posición constructiva, con castigo de los corruptos.

Aunque lo más probable que suceda sea una recomposición de los partidos (esos cascarones!) más o menos con las mismas caras, con algunas nuevas y las mismas indefiniciones programáticas y éticas. Pero, eso sí, mucho discurso anticorrupción. Es lamentable, pero las soluciones no son blanco-negro sino de un gris mediocre. Y otra vuelta a la noria habrá comenzado. A menos que haya un huayco político y que nadie sepa para quién finalmente haya trabajado.

No digo más.