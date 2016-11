Escribe: Los Andes | Policial - 00:03h

Con el fin de reclamar el pago de las remuneraciones que le adeuda la Municipalidad Provincial de San Román, un exinspector de Transportes vestido con uniforme de trabajo tomó la decisión de encadenarse en las rejas del atrio del Templo de Santa Catalina de Juliaca.

“Trabajé de enero a mayo del año pasado y no he recibido ningún pago, pese a haber reiterado (mi caso) varias veces a la gestión correspondiente; he conversado con el alcalde y él se amarga y me dice que espere, que no hay presupuesto. ¿Cuándo piensa pagarme?”, expresó Reynaldo Salcedo Muriel.

Denunció que a la fecha no le cumplen con el pago, pese a que él habría ingresado a trabajar a inicios del 2015, en la gestión del alcalde Oswaldo Marín Quiro; sin embargo, no precisó si tenía firmado un contrato laboral, pero sí dijo que había presentado varios documentos.

Finalmente, acusó a los funcionarios del municipio de San Román, Mario Carbajal, Damian Yucra y al subgerente de Serenazgo Municipal, Luis Daniel Ruiz Rosas, de ser quienes prohibieron el pago de su sueldo, que asciende a más de 4 mil soles.