Escribe: Los Andes | Policial - 19 jun 2017





Una madre de familia llegó al hospital Manuel Núñez Butrón, tras ser alertada de que su hijo estaría internado en la morgue del hospital. El infortunado falleció el último sábado, en circunstancias que aún son materia de investigación.

José Luis Mamani Mamani, de aproximadamente 26 años, habría llegado de viaje procedente de la ciudad de Lima, para reencontrarse con sus familiares; sin embargo, decidió ir antes a una discoteca, sin imaginar cómo terminaría.

Su cuerpo fue encontrado el sábado por agentes de seguridad, por inmediaciones de una de las calles céntricas de Puno, siendo luego trasladado a la morgue del hospital; pasadas varias horas, se le identificó, ubicando a sus posibles familiares.

Una madre que asegura que es su hijo, ayer realizó los trámites con el Ministerio Público; hasta el cierre de edición de este matutino, el cadáver aún no era retirado. No se descarta la posibilidad de que el frío haya terminado con su vida, puesto que el occiso no presenta signos de forcejeo ni heridas.