Escribe: Andina | Política - 11:58h

La parlamentaria Yeni Vilcatoma renunció a Fuerza Popular, e informó que comunicó su decisión a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, tras el proceso disciplinario que se abrió en su contra y que -según dijo- vulneraba su derecho de defensa.

La ahora expresidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, refirió que se retiró “muy dolida y frustrada”, porque no logró cristalizar todos los planes que tenía en mente.

“Sí, así es, me he retirado de la bancada y se lo he comunicado a Keiko Fujimori. Le dije que no podía someterme a un proceso disciplinario, de ninguna manera podía someterme a ese procedimiento. Le dije que le agradecía y me retiraba”, manifestó.

Como se recuerda, Fuerza Popular abrió un proceso disciplinario contra Vilcatoma por “actitudes poco fraternas” con miembros de su bancada, según el vocero del partido, Luis Galarreta.

La legisladora había denunciado a su colega de bancada Héctor Becerril ante la Comisión de Ética, acusándolo de haberla amenazado con frustrar las sesiones de la Comisión de Fiscalización, que ella preside; y días atrás también había tenido algunos desacuerdos con la congresista Úrsula Letona.

Incluso el partido fujimorista le había otorgado un plazo de 72 horas a Vilcatoma para que presente sus descargos ante la comisión disciplinaria de la agrupación.

Tras su renuncia, Vilcatoma reiteró su agradecimiento a Keiko Fujimori, quien hoy estuvo presente en la reunión de la bancada en un restaurante en el distrito de La Molina, así como su apoyo “para ayudarla a lograr este sueño de cambiar al Perú”.

“De ninguna manera me someteré a un proceso arbitrario, en esa medida, le agradecí y me despedí diciendo que me retiraba. Me retiro del partido con un dolor muy grande”, manifestó.

La legisladora señaló que el procedimiento disciplinario abierto en su contra fue aprobado y puesto en vigencia el mismo día, cuando se sabe que una directiva “es vigente al día siguiente”.

“Para defenderme debía ir con un abogado, llevar pruebas y testigos para defenderme y solo así. En alguna medida se habría producido una inconducta, no me puedo someter a un proceso de esa naturaleza”, agregó Vilcatoma.

En otro momento, descartó tener en su poder audios de alguna grabación del vocero de la bancada, Héctor Becerril o alguno de sus demás colegas.