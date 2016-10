Escribe: Los Andes | Política - 14:40h





A raíz de las denuncias periodísticas, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) empezó con las investigaciones de cómo es que el congresista Moisés Mamani Colquehuanca los sorprendió para poder estudiar en la facultad de derecho, informó el rector Julio Huamán Meza.

Dijo que hasta donde tienen información, Moisés Mamani no ha registrado estudio alguno en la universidad que dirige; no obstante, admitió que sí ingresó a esta universidad, pero que no ha seguido ningún semestre, por lo que procederán con anular su ingreso.

Asimismo, informó que para los exámenes de admisión se apertura la posibilidad de que los postulantes presenten sus documentos, los cuales se verifican al momento en que realizan la matrícula, para posteriormente empezar a estudiar.

Cabe recordar que el ahora congresista de la República, Moisés Mamani, habría falsificado su certificado de estudios secundarios para continuar los estudios superiores en la carrera de Derecho de la Universidad Andina de Juliaca.