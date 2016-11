Escribe: Los Andes | Política - 08:35h





¿Cómo ve el trabajo del gobernador regional Juan Luque Mamani, a casi dos años de gestión?

Para todos es decepcionante la performance de la actual administración regional. Las noticias del Gobierno Regional que se escuchan son casi siempre sobre hechos de corrupción, cambios permanentes de personas de confianza, asesores desubicados, algunos consejeros decepcionantes, entre otros; casi no hay nada positivo.

¿A su juicio, la gestión de Juan Luque está elaborando y ejecutando buenos proyectos de inversión para el departamento de Puno?

No. A mi parecer, solo está concluyendo los proyectos que dejó la anterior gestión y algunos de ellos ni siquiera las ha concluido y otros, como el hospital Materno Infantil, continúan con el mismo problema; asimismo, no se puede ver ningún proyecto nuevo para otras áreas que no sea infraestructura. Bueno, aún faltan dos años y un mes para que concluya el período de Juan Luque; habrá que esperar.

Por otra parte, ¿cómo ve la labor fiscalizadora de los consejeros?

El trabajo de los consejeros, sobre todo del oficialismo, deja mucho que desear. Ellos fueron elegidos para que fiscalicen el trabajo que está realizando el gobernador regional, en este caso Juan Luque Mamani, conjuntamente con sus funcionarios; pero esa labor no se ve actualmente, más se dedican a defenderlo de las presuntos actos irregulares que denuncian los medios de comunicación o los consejeros de oposición. Esa postura deben cambiarla.

¿Cómo mejorar las futuras gestiones regionales?

El electorado debe mejorar su decisión de por quién votar; no debe ser solo emotivo, debe ser más informado, más responsable... En caso contrario, seguiremos perdiendo oportunidades y también tiempo, lo que hará que los problemas de los servicios públicos, como nutrición infantil, salud, educación, transitabilidad vial, seguridad ciudadana, etcétera, seguirán siendo problemas que no permitan mejorar nuestras condiciones de vida.

En ese contexto, ¿qué rol debe asumir ese electorado que, tras un año, dice que se ha equivocado?

Es nuestra responsabilidad elegir a personas que sean honestas, con experiencia y con compromiso con la cosa pública; ya debemos dejar de estar optando por el mal menor o por quienes invierten una fortuna en las campañas. Eso mismo sucede no solamente en el Gobierno Regional Puno, sino también en las municipalidades provinciales y distritales. Por eso mismo, cuando ya transcurre un año, los pobladores inician con las famosas revocatorias.

¿Quién cree que puede ser el futuro gobernador regional de Puno?

No hay que olvidar que en la anterior elección quien tenía mejor opción era el señor Walter Aduviri Calisaya, quien ya viene trabajando de manera muy activa, sobre todo en la zona norte; y que, como se sabe, tanto Alberto Quintanilla Chacón como Lucio Ávila Rojas ya no serán protagonistas en la siguiente contienda electoral, pues representan a Puno en el Congreso de la República. No obstante esto, el panorama puede cambiar, esto recién empieza, habrá otros protagonistas.

¿Quiénes, por ejemplo?

El expresidente del Club Alfonso Ugarte de Puno, Roger Saya Tapara, o el mismo excandidato al Gobierno Regional Puno, Alexander Flores Pari; otros ya están activando a sus seguidores con una serie de eventos, como académicos, culturales, folklóricos y deportivos.

Finalmente, ¿el señor Walter Aduviri interpuso alguna denuncia en su contra?

Efectivamente; sin embargo, hemos conciliado en buenos términos. En campaña electoral la euforia y la adrenalina llegan a su tope y se dicen frases desafortunadas... Por eso pido disculpas si he podido ofender a alguien o que ha podido sentirse aludido; en particular nunca me he referido con dicha frase a Walter Aduviri, eso ha quedado aclarado en buenos términos y seguimos siendo amigos.