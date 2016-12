Escribe: Los Andes | Política - 00:15h

La población de la ciudad de Juliaca (San Román), acató un paro de 48 horas, demandando mayor seguridad a las autoridades locales, regionales y nacionales, así como el traslado de los ranqueados delincuentes que purgan condena en los penales de Juliaca y Puno a sus lugares de origen. La población esperaba que el gobierno instalara una Comisión de Alto Nivel, pero ante la quema de locales nocturnos de diversión, lo único que se hizo fue declarar el estado de emergencia en la provincia de San Román.





¿Cuáles son los motivos para que la población de Juliaca haya acatado un paro de 48 horas?



Hay que entender que Juliaca es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad poblacional urbana en la región Puno. Y lo que sucede es que desde hace varios años se han registrado varios actos de violencia y criminalidad, como asaltos a mano armada, asesinatos, asaltos a domicilios. Entonces Juliaca se ha convertido en una de las ciudades más inseguras. Y ante esta situación y la inacción del Gobierno Central, sumadas a la poca efectividad de las políticas de seguridad de la autoridad local, es que la población ha convocado a una paralización de 48 horas, para pedirle al gobierno nacional que implemente políticas públicas efectivas en materia de seguridad ciudadana.

¿Por qué la población atacó los centros nocturnos de diversión?



La población tiene diversas lecturas sobre esta problemática. Un sector indica que la inseguridad ha crecido porque Juliaca y Puno, en sus jurisdicciones, tienen dos penales y ante la no existencia de políticas penitenciarias, se envían desde Lima a delincuentes de alta peligrosidad a cumplir condenas en estos penales. La población ve con mucha preocupación esta situación porque se cree que los familiares de estos reos motivan la presencia de malos elementos que pueden incurrir en delitos. Y lo otra explicación es que el incendio de locales nocturnos se hace porque otro sector poblacional los considera como centros de perdición donde se fomenta la criminalidad y delincuencia.

Se demandó la llegada de una comisión de alto nivel para discutir asuntos de política de seguridad. ¿Hay respuesta del gobierno nacional a este pedido?



Cuando los dirigentes anunciaron la paralización, en su pliego solicitaron la conformación de una Comisión y nos lo hicieron conocer a los congresistas; por ello hemos cursado documentos a todas las instancias competentes, al Director del INPE, al Ministerio del Interior. Asimismo, he conversado con el premier Zavala en la sesión de aprobación del presupuesto general de la República, para hacerle conocer del paro y ver si desde el Ejecutivo se estaban planeando algunas acciones inmediatas, y me dijo que no iba a ser una paralización de gran intensidad. Pero como hemos podido ver, la paralización ha desbordado. Y el día martes lo hemos llamado, pero no respondió.

Esta falta de respuesta, ¿se puede interpretar como que el gobierno no tiene claridad sobre qué hacer con la inseguridad ciudadana?



Desde el Ejecutivo creo que no existe una mirada seria y de ojo clínico que pueda solucionar la problemática de seguridad ciudadana al interior del país, principalmente en ciudades como Juliaca. Si bien la criminalidad es uno de los grandes flagelos de la capital, el gobierno cree que en las provincias no se vive con la misma magnitud y eso genera mucha preocupación.

¿Qué opina sobre la declaratoria en emergencia en la provincia de San Román?



Creo que el Ejecutivo se equivoca en declarar un estado de emergencia a Juliaca por los acontecimientos del día martes. El gobierno debió dar un gesto político conformando la comisión de alto nivel que ha demandado Juliaca y con ello llamar al diálogo y exponer las políticas que se están preparando en temas de seguridad ciudadana. No olvidemos que el Congreso le ha otorgado facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Y nos gustaría saber cuáles son estas políticas públicas que van a implementarse en Juliaca. Esto implica que se debe ver la integralidad del problema y articular las políticas penitenciarias, la reestructuración y equipamiento de la policía, así como la coordinación con la autoridad local. Y si existen políticas públicas para articular en estas acciones a la sociedad civil, como las rondas campesinas y las juntas vecinales.

Se informa que la población de Juliaca exige cambios profundos en la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿A qué tipo de cambios se refiere?



Pienso que la inacción y la inoperatividad que tiene la policía y la falta de celeridad con la que actúan jueces y fiscales para sancionar situaciones de criminalidad y de alta delincuencia, ha hecho que población de esta parte del país sienta desconfianza de las autoridades que imparten justicia. Asimismo, se detiene a delincuentes de alta peligrosidad y a la semana se les está liberando o no los sancionan.

¿Qué pasará si el Ejecutivo no responde a las demandas de los sectores que convocaron al paro en Juliaca?



No queremos que se llegue a situaciones extremas y por ello, como congresista, he planteado que se vea de forma integral el tema de seguridad ciudadana. Por ello hemos emitido un pronunciamiento y pedimos dos cosas. Primero, que se conforme la Comisión de Alto Nivel, que esté integrada por representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, y de Justicia y Derechos Humanos, para de una vez armar un plan de acción para combatir la inseguridad en Juliaca. Y frente al estado de emergencia, estamos enviando un documento a la Comisión de Defensa del Congreso para que se curse invitación al Ministro del Interior para que el lunes (mañana) se presente en el Parlamento para dar cuenta de las acciones sobre la paralización en Juliaca.