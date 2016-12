Escribe: Los Andes | Política - 01:32h

Rudy Niño de Guzmán, cuestionado ex asesor de Juan Luque Mamani, aseguró que no aparece en la lista de los asesores que reportó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), porque él no cobró del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pese haber laborado tres meses.

“Yo trabajé gratis, no me pagaron de los tres meses que asesoré a Juan Luque, parece que los responsables del área del presupuesto no enviaron el informe al Ministerio de Economía y Finanzas y cómo hicieron tanta bulla opté por retirarme y no tengo nada que ver con la gestión”, refirió.

Sin embargo, el consejero regional por la provincial de Puno, Walter Paz Quispe Santos, señaló que Niño de Guzmán no figura en la lista de los consultores porque oficialmente no fue contratado por el MEF, puesto que no contaba con el grado académico que exige.

“Hubieron consultores que no cumplian con los requisitos por ser bachilleres y fueron observados por el Fondo de Apoyo Gerencial del Ministerio de Economía y Finanzas y por eso algunos no lograron a cobrar por ello no figuran”, puntualizó.