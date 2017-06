Escribe: Los Andes | Política - 19 jun 2017





Han pasado 7 años desde el inicio del juicio del aimarazo ¿Cómo evalúa todo el proceso judicial?

En primera instancia, este juicio, desde su inicio, desde la emisión del Decreto Supremo 083, ha sido un juicio político, un juicio mediático, de intereses económicos millonarios. Detrás de esto se viene jugando millones y millones, también hay intereses políticos. ¿Por qué lo decimos? Porque el decreto que firma Alan García es el causante de todo lo que estamos pasando… Sí, justifica la protesta de los aimaras, porque atentaban en primera instancia sus derechos internacionales, porque atentaban a los derechos nacionales enmarcados en la Constitución Política; este Decreto Supremo ha sido un faenón, producto de la corrupción. [Los aimaras] le han dicho al gobierno de Alan García que respete sus derechos legítimos establecidos en el convenio 169; en el 2011 lo único que se hizo fue hacer respetar sus derechos.

Se les ha procesado por tres delitos: extorsión, disturbios y entorpecimientos de servicios públicos. ¿Niegan toda responsabilidad?

No somos responsables de esos delitos, las comunidades aimaras nunca se han organizado para delinquir, solo se organizaron para hacer respetar sus derechos, como el derecho a la consulta, como el derecho de vivir en un ambiente sano, el delito de extorsión nunca se ha cometido, mucho menos disturbios; en este aspecto particular, hace mal la Fiscalía en investigar, ahí están los actos violentos que nosotros desde un inicio hemos rechazado, y la Fiscalía debió de investigar bien, un estudiante de derecho hubiera hecho una buena investigación… Lamentablemente no se ha llegado a la verdad. Que el fiscal nos quiera endosar que nosotros somos culpables de que hemos incendiado, eso está muy mal; a lo largo de los 7 años nos ha ido difamando, y por eso tendremos que denunciar al Ministerio Público.

Cuando se implementó el Nuevo Código Procesal Penal, se dijo que los procesos avanzarían más rápido, pero en este caso no ha sido así. ¿Usted considera que fracasó el Poder Judicial?

Sí, es un fracaso, porque es un tema político. Los jueces y fiscales saben que es un tema político, y así no quieren entenderlo. ¿Quién provocó el aimarazo? El gobierno de Alan García. El Poder Judicial ha tenido presión… Hay un tema político, porque regalar los recursos naturales del país es una política de gobierno.

Se ha esperado bastante el peritaje antropológico, y ahora que ya se conoce, ¿qué piensa al respecto?

Hay un primer problema: ¿de qué sirve el peritaje cuando ya se ha dicho todo? El peritaje debió darse con anterioridad, al inicio. Consecuentemente, veremos cómo lo valoran los jueces, si se ha tomado en cuenta o no.

Un proceso judicial siempre afecta... ¿Cómo se siente anímicamente?

En primera instancia, nuestra conciencia está tranquila y limpia, nosotros no hemos asesinado a nadie; en segunda instancia, nos han hecho tanto daño, nos han calumniado, difamado... Esto ha causado daños psicológicos, daños en la familia. ¿Eso es justicia? Varios hermanos han perdido sus familias, han abandonado sus hogares; en mi caso he perdido a mi mamá, mi mamá ha muerto a causa de estos problemas; me estaban solicitando 30 años de cárcel y mi madre sabía eso, nosotros no nos vamos a quedar así, estamos evaluando una denuncia al Ministerio Público, porque a lo largo de los siete años nos ha estado manipulando.

¿Qué va a ser del futuro político de Walter Aduviri, en una situación adversa?

La política continúa. Los hermanos y hermanas saben, y gracias a ellos hay un movimiento que está oficialmente inscrito; el trabajo político continúa, si hay una sentencia condenatoria, por supuesto ilegal, nosotros haremos valer nuestros derechos, nuestros derechos en las instancias nacionales y también en los fueros internacionales. Esto es una injusticia.

¿Qué mensaje le daría a la población?

En primer lugar, calma; en segundo lugar, llamarlos a todos los hermanos de diversas organizaciones sociales, a los sindicatos, a los gremios -si la sentencia fuera desfavorable-, a que no bajen la guardia, y no se desmoralicen; que no bajen la guardia si la sentencia será contraria a nosotros… A ellos les pediría organizarse y hacer respetar sus derechos en todas las instancias, yo les diría que sigan trabajando, que sigan batallando.