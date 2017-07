Escribe: Los Andes | Política - 09:53h





Luego de los comicios generales del año pasado, los analistas nacionales y regionales habían concluido que la región Puno era de izquierda, pues no solo Verónika Mendoza y Gregorio Santos habían logrado estar en los primeros lugares, sino que la población regional envió a tres congresistas de izquierda.

Sin embargo, los tres congresistas de izquierda no pasaron ni un año juntos, pues ayer, en el marco de la división del Frente Amplio, también se reflejó la división de los legisladores que entraron al parlamento por este movimiento: Alberto Quintanilla y Oracio Pacori decidieron conformar el bloque Nuevo Perú, mientras que Edilberto Curro se quedó en el Frente Amplio.

El congresista Oracio Pacori señaló que decidió retirarse del Frente Amplio porque vio que el vocero de esta bancada, Marco Arana Zegarra, tenía una postura dictatorial; asimismo, contó que sufrió maltratos y que ni siquiera le dejaron conformar la comisión para investigar el caso Madre Mía.

“Creíamos en el diálogo, pero no fue así, porque no se convocaba a reuniones, y hubo una postura dictatorial”, señaló Oracio Pacori, al tiempo de referir que el hecho de que formen parte del bloque Nuevo Perú no implica que puedan actuar como bancada, debido a algunas restricciones que la ley establece.

Cabe señalar que el bloque Nuevo Perú está conformado por 10 congresistas, los que ayer decidieron retirarse de la bancada del Frente Amplio, entre ellos dos puneños. Oracio Pacori acusó también al congresista Edilberto Curro de ser desleal, pues a través de sus voceros estuvo informando que él estaba siendo expulsado.

No obstante, Curro respondió aduciendo que se queda en el Frente Amplio porque tiene principios. “Hemos clamado por la unidad, hay bastantes situaciones internas, no nos hemos retirado en busca de otros partidos o en busca de inscribir un nuevo partido, hay que ver los principios y la posición política y no podemos actuar en forma de caudillos”, expresó.

“Mi compatibilidad ideológica es con el Frente Amplio, yo no tengo compatibilidad con el bloque Nuevo Perú, de ellos no conozco sus principios, no sé cuáles serán sus intenciones”, señaló el congresista Edilberto Curro.